Crimen del taxista: no aceptaron los cargos contra el acusado y lo dejaron en libertad

El juez admitió el pedido de la defensa, que alegó que no hay indicios para incriminarlo en esta instancia. La investigación sigue abierta y el robo aparece como principal hipótesis.

La policía tiene en la mira a una mujer como principal sospechosa del crimen del taxista de Allen.

El juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó la formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra un hombre acusado por el salvaje homicidio del taxista Ricardo Martín , ocurrido entre el miércoles 8 y el viernes 10 de la semana pasada en Allen , en el que aparece también una mujer involucrada.

La medida había sido requerida por el defensor Oficial Juan Pablo Chirinos , al alegar que los indicios recabados en la investigación no logran demostrar en esta instancia “una vinculación directa con el hecho”, informaron fuentes del Ministerio Público.

En la audiencia realizada este lunes en la ciudad judicial de General Roca, la Fiscalía solicitó la imputación de un hombre de 25 años por el delito de "homicidio en ocasión de robo" en carácter de coautor.

Qué dijo el informe de la autopsia

Según la hipótesis presentada por la fiscal de turno Verónica Villarruel, junto a la adjunta Laura Troneli y la fiscal jefe Graciela Echegaray, el hecho sucedió entre el 8 y el 10 de julio en el domicilio de la víctima, ubicado en las calles Neuquén y Aristóbulo del Valle, en el sector sur del ejido local.

Indicaron que el imputado habría ingresado a la propiedad sin forzar los accesos junto a una mujer -quien tenía un vínculo con la víctima-, con la intención de sustraer un teléfono celular, una billetera y juegos de llaves de dos vehículos.

La acusación detalló que, una vez adentro, los autores agredieron físicamente a Marín. El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que la causa de muerte se debió a múltiples golpes en la cabeza. El cuerpo fue hallado por el personal policial de la Comisaría 6ta luego de recibir el aviso de uno de los hijos del taxista.

Videos y ropa con manchas sospechosas

Como elementos de prueba, las fiscales expusieron grabaciones de cámaras de seguridad que muestran al sospechoso y a la mujer caminando en dirección a lo que podría ser la zona del hecho a la 1:30 de la madrugada y regresando cuarenta minutos después. También mencionaron el secuestro de prendas de vestir con manchas que podrían ser de sangre durante un allanamiento en Fernández Oro y testimonios de vecinos que describieron relaciones previas conflictivas entre la víctima y la sospechosa. Afirmaron que la mujer ya le habían robado pertenencias en otras ocasiones y que tenía problemas de consumo.

Por su parte, el defensor oficial Juan Pablo Chirinos argumentó que los registros fílmicos sólo acreditan la presencia de la pareja en la vía pública, pero no demuestran una vinculación directa con el hecho.

Indicios insuficientes

Tras escuchar los argumentos en la audiencia, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot coincidió con la defensa y consideró que los indicios presentados por la acusación no son suficientes en esta instancia para imputar al sospechoso y resolvió no admitir los cargos.

El magistrado dispuso que el hombre recupere la libertad, fijando como medida cautelar de mutuo acuerdo la obligación de presentarse tres veces por semana en la comisaría más cercana mientras continúa el proceso de investigación.

En cuanto a la mujer que apareció en primera instancia como principal sospechada, no se brindaron datos respecto a su situación judicial.