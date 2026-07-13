El dato clave que permitió detener al sospechoso del homicidio durante los festejos del Mundial

El sospechoso fue identificado por los investigadores y quedó detenido. Además, realizaron un allanamiento para buscar el cuchillo del homicidio.

La víctima fue atacada por la espalda con un arma blanca en medio de las celebraciones. Foto: Gentileza.

La investigación por el homicidio ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial tuvo un importante avance. La Policía de Río Negro detuvo al presunto autor del ataque que terminó con la muerte de un hombre de 39 años .

Según establecieron los investigadores, la víctima fue atacada por la espalda con un arma blanca en medio de las celebraciones. Aunque fue trasladada a un centro de salud de Ñorquincó y luego derivada al hospital de El Maitén, en Chubut, falleció mientras recibía atención médica.

Las primeras tareas investigativas estuvieron a cargo del personal de la Subcomisaría 73 de Ñorquincó , que logró reconstruir lo ocurrido tras el violento episodio.

A partir de los testimonios y las actuaciones realizadas, los investigadores determinaron que el presunto agresor era una persona conocida de la víctima, lo que permitió avanzar con su detención.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

El allanamiento para encontrar el arma

En el marco de la causa, la Policía realizó un allanamiento con un objetivo clave: localizar el cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.

El arma blanca será una de las principales pruebas de la investigación judicial si logra ser secuestrada e incorporada al expediente.

La autopsia y los pasos que siguen

Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Bariloche, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte y aportar nuevos elementos a la causa.

El procedimiento fue coordinado por la Zona II de la Unidad Regional III y contó con la participación de efectivos de distintas unidades policiales, entre ellas personal de El Bolsón.

Qué se sabe del caso

Un hombre de 39 años fue asesinado durante la madrugada del domingo en la localidad de Ñorquinco, luego de ser atacado con un arma blanca mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026.

De acuerdo con la investigación, el agresor sorprendió a la víctima desde atrás y le asestó una puñalada. El herido fue trasladado de inmediato al centro de salud de la localidad y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado al hospital de El Maitén, en la provincia de Chubut, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Tras el ataque, la Policía de Río Negro inició un amplio operativo encabezado por personal de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco, con el apoyo de efectivos de la Comisaría 12. Las primeras averiguaciones permitieron establecer la identidad del presunto autor, quien sería conocido de la víctima e incluso residiría a pocos metros de su vivienda, en el barrio Costanera.