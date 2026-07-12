Cómo estará el tiempo en Cipolletti este lunes y el resto de la semana

El pronóstico anticipa jornadas estables, con máximas de hasta 17°C, pero las noches seguirán muy frías y con temperaturas cercanas a 0°C.

El inicio de semana traerá una una mejora en la temperatura durante la tarde.

Después de un domingo con cielo parcialmente nublado y una máxima de 14°C , el comienzo de la semana en Cipolletti traerá una mejora en la temperatura durante la tarde, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Para este lunes se espera una máxima de 17°C , aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Sin embargo, el alivio durará poco. Al caer la noche, la temperatura volverá a desplomarse hasta 1°C , por lo que será necesario salir con abrigo durante las primeras horas de la mañana y también después del atardecer.

El martes continuará con condiciones similares . El pronóstico indica cielo cubierto durante toda la jornada, una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 2°C durante la noche.

Los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 8 y 12 km/h, por lo que no se esperan ráfagas de consideración ni fenómenos meteorológicos relevantes.

Semana estable, sin lluvias a la vista

Los próximos días estarán marcados por la estabilidad. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, no hay pronóstico de precipitaciones y el viento se mantendrá dentro de valores bajos.

De esta manera, el principal protagonista seguirá siendo el contraste térmico: tardes relativamente templadas para la época y noches muy frías, una combinación que obligará a no confiarse antes de salir de casa.

El pronóstico del tiempo en Neuquén: cómo sigue este lunes

Para mañana lunes, el pronóstico prevé una máxima algo mayor, de 15°C, aunque las noches seguirán siendo la parte más dura del día, con una mínima de 2°C y vientos leves del sector sur.

De cara al resto de la semana, ambos pronósticos marcan una tendencia similar: las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4°C y los 7°C hasta el jueves, cuando se espera la máxima más alta del período, con 15°C.

El viernes la mínima volverá a bajar a 5°C, y recién hacia el sábado se prevé un salto más marcado en la temperatura nocturna, que treparía a 10°C, aunque con una máxima más moderada de 11°C. En cuanto al cielo, la semana combinará jornadas mayormente nubladas con algunas ventanas de sol parcial, sin que en ningún momento se registre probabilidad de lluvia.