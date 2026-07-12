Desaparecieron en la madrugada tras el triunfo de Argentina: buscan a dos adolescentes en el Alto Valle

Joaquín Domínguez, de 17 años, y Thiago Michael Inostroza, de 16, fueron vistos por última vez este sábado, tras el triunfo de la Selección Argentina. Piden difundir sus imágenes.

Los jóvenes fueron vistos por última vez esta madrugada tras el triunfo de Argentina. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de dos adolescentes que desaparecieron durante la madrugada de este sábado en General Roca, tras el triunfo de la Selección Argentina , y solicitó la colaboración de toda la comunidad para encontrarlos.

Se trata de Joaquín Domínguez , de 17 años, y Thiago Michael Inostroza , de 16, quienes fueron vistos por última vez alrededor de las 00:55 . Desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Joaquín Domínguez tiene 17 años , mide aproximadamente 1,75 metros , es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro corto y ojos marrones oscuros. Como seña particular, posee una cicatriz en la mano izquierda .

Al momento de su desaparición vestía un buzo negro, zapatillas azules y una campera oscura. Además, llevaba consigo un teléfono celular.

Por su parte, Thiago Michael Inostroza tiene 16 años, mide 1,60 metros, es de contextura delgada y tez trigueña. Como característica distintiva, cuenta con una bolsa de colonostomía.

La última vez que fue visto llevaba un pantalón negro, zapatillas negras de caña alta y una campera inflada de color azul oscuro.

La Policía pidió colaboración urgente

La Policía de Río Negro pidió a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a los adolescentes, se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la Comisaría 21° de General Roca.

La investigación continúa y las autoridades mantienen activo el operativo para dar con el paradero de ambos jóvenes.

Desaparecieron después de los festejos por Argentina

Tanto Joaquín Domínguez como Thiago Michael Inostroza fueron vistos por última vez alrededor de las 00:55 del sábado, luego de la celebración por la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Si bien el horario coincide con los festejos que se registraron en distintas ciudades de Río Negro, hasta el momento no hay información oficial que indique que ambos adolescentes hayan participado de esas celebraciones o que su desaparición esté relacionada con ellas.