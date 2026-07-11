Intento de femicidio en Cipolletti: la roció con nafta e intentó prenderla fuego

El hecho violento ocurrió al mediodía de este viernes. Una adolescente logró junto a su hermano quitar al agresor de la vivienda antes de que el ataque se consumara.

Un intento de femicidio ocurrió en Cipolletti este viernes. El agresor quiso prender fuego a la mujer delante de sus hijos.

La Fiscalía formuló cargos contra un hombre acusado de tentativa de femicidio tras agredir brutalmente a su pareja y rociarla con nafta en medio de una discusión por dinero, con amenazas dirigidas también a los hijos menores que intentaron defenderla.

La magistrada interviniente, enfocada en la protección del grupo familiar, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses. La audiencia estuvo a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea, quienes expusieron el relato de los hechos y la evidencia reunida.

Según la acusación, el episodio ocurrió este viernes alrededor de las 11:15 en la vivienda que el imputado compartía con la víctima y tres niñas y niños, entre ellos la hija en común de ambos.

La discusión comenzó por un reclamo de dinero. El hombre insultó a la mujer, la golpeó y luego la sujetó del cuello, comprimiéndola contra la puerta de ingreso mientras una de las adolescentes intentaba separarlos y otro menor recibió un golpe al interponerse.

La policía logró llegar al lugar y detener al hombre. Estefania Petrella

El intento de incendio

La fiscal adjunta relató que la víctima tomó un cuchillo para defender a su hijo, pero lo soltó ante el pedido de la niña más pequeña. En ese momento, el imputado le arrojó combustible sobre el cuerpo e intentó prenderla fuego con un encendedor mientras la amenazaba de muerte.

La adolescente logró golpear la mano del agresor, hacer caer el encendedor y, junto a su hermano, sacarlo de la vivienda. Afuera, el hombre continuó su conducta violenta dañando el vehículo de la víctima con un ladrillo antes de retirarse.

Minutos más tarde regresó al lugar, donde ya se encontraba personal policial, que procedió a su aprehensión inmediata sin mayores resistencias.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

Para sostener la formulación de cargos, la Fiscalía presentó el acta del procedimiento policial, la denuncia y entrevista de la víctima, y los testimonios de dos vecinas que acudieron en su auxilio durante la agresión.

También se incorporaron certificados médicos de la mujer y del niño lesionado, informes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense, y una evaluación de riesgo elaborada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

El informe forense constató lesiones recientes en el cuello y el antebrazo izquierdo, compatibles con compresión digital y excoriaciones por uñas. Pese a que la víctima se había bañado, aún se percibía olor a combustible al momento del examen médico posterior al hecho.

El documento forense también describió lesiones de distinta data, incluida una compatible con un golpe recibido días antes y otras equimosis y excoriaciones más antiguas, lo que sugiere un patrón de violencia previo y sostenido.

La Justicia dispuso cuatro meses de prisión. Estefania Petrella

La decisión judicial

La Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en un peligro concreto de fuga, solicitando la aplicación de la medida cautelar más gravosa disponible para el caso.

La defensa, a cargo del defensor oficial Sebastián Nolivo, se opuso a la solicitud y propuso medidas alternativas menos restrictivas, argumentando que existían opciones morigeradas para garantizar los fines del proceso.

Al resolver, la jueza de garantías Sonia Martín ordenó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, remarcando el deber estatal de garantizar protección a la víctima y a las niñas y niños involucrados en el hecho.

La magistrada expresó directamente al imputado que el Estado debe garantizar tranquilidad a las personas menores, "cosa que usted no hizo", y concluyó que la prisión preventiva era la única medida capaz de garantizar el avance del proceso penal.

Ante una emergencia de violencia de género se puede contactar de forma segura al 144 o 911 las 24 horas todo el año.