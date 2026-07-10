Escapó de un control, arrastró a un policía por 400 metros y terminó detenido

Una persecución iniciada en la Ruta 22 dejó a un policía herido tras un violento episodio protagonizado por un conductor que evadió un control.

Escapó de un control, arrastró a un policía y tras una persecución, terminó detenido en Allen.

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes por la mañana en Allen tras protagonizar una peligrosa persecución que incluyó calles urbanas y un tramo de la Ruta Nacional 22. El episodio generó momentos de extrema tensión y movilizó a distintos cuerpos policiales.

El hecho comenzó cerca de las 9.30, cuando efectivos de la Comisaría 6° realizaban controles preventivos e intentaron identificar a un Chevrolet Corsa Classic. Sin embargo, el conductor ignoró la orden de detenerse y aceleró bruscamente, iniciando la fuga.

Lejos de colaborar, el automovilista emprendió una huida a alta velocidad, lo que obligó a los uniformados a activar un operativo inmediato para evitar que la situación escalara y pusiera en riesgo a otros conductores y peatones.

La Policía de Allen logró recuperar un elemento de trabajo que era comercializado por redes sociales.

Arrastró a un policía en plena huida

En medio del intento por frenar la marcha del vehículo, uno de los efectivos fue arrastrado al menos 400 metros, sufriendo una lesión en uno de sus brazos. El episodio marcó el momento más crítico de la persecución y encendió las alarmas.

Fuentes policiales indicaron que el uniformado recibió asistencia médica tras el hecho y se encuentra fuera de peligro, aunque el impacto de la maniobra imprudente evidenció el nivel de violencia y desesperación en la fuga del conductor.

El arrastre del efectivo se produjo en uno de los intentos por interceptar el vehículo, cuando el sospechoso aceleró sin advertir la integridad física del personal policial que participaba del procedimiento preventivo.

Persecución por la ciudad y la Ruta 22

La fuga se extendió por varias cuadras dentro de Allen y continuó sobre la Ruta Nacional 22, donde el conductor realizó maniobras temerarias, invadiendo carriles y circulando a alta velocidad, lo que incrementó el peligro para terceros.

Durante el recorrido, los policías mantuvieron el seguimiento del automóvil y coordinaron acciones con el Cuerpo de Seguridad Vial, que se sumó al operativo con el objetivo de cerrar posibles vías de escape y evitar un desenlace trágico.

La persecución se prolongó durante un extenso trayecto, lo que reflejó tanto la determinación del conductor por evadir a las autoridades como el despliegue sostenido de las fuerzas policiales.

Coordinación clave para lograr la detención

Finalmente, la intervención conjunta entre distintas unidades permitió cercar el vehículo y obligar al conductor a detenerse. El hombre fue reducido en el lugar sin que se registraran víctimas adicionales ni choques de gravedad durante el operativo.

La rápida articulación entre la Comisaría 6° y Seguridad Vial fue determinante para contener la situación y evitar consecuencias mayores, en un contexto que había escalado rápidamente por la peligrosidad de las maniobras realizadas.

Una vez controlado el episodio, el conductor fue trasladado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

Secuestro del vehículo y medidas judiciales

Tras la detención, las autoridades dispusieron el secuestro del Chevrolet Corsa Classic, así como la realización de un examen toxicológico al conductor para establecer si se encontraba bajo los efectos de alcohol o sustancias.

Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de distintas pericias que permitirán reconstruir con precisión el recorrido de la persecución y confirmar cada una de las maniobras realizadas.

Estas medidas serán clave para consolidar la causa judicial y establecer agravantes, teniendo en cuenta la lesión al efectivo policial y el riesgo generado para terceros durante la extensa fuga.