Apareció quemada la camioneta que le robaron a un chofer de ambulancia en el Hospital: misterio y angustia

La policía intenta localizar a los autores del delito. La tristeza se apoderó del empleado de la salud que fue víctima del ilícito.

Un vecino de Guardia Mitre que se desempeña como chofer de ambulancia en el hospital local , recibió la confirmación de que su camioneta Chevrolet S10 fue hallada totalmente destruida. La tristeza embargó al trabajador de la salud , teniendo en cuenta el esfuerzo que realizó para adquirir el vehículo.

Según se informó, el rodado había sido sustraído durante la madrugada del jueves 9 de julio desde las propias instalaciones del centro de salud donde trabaja la víctima. A pesar de los esfuerzos por localizarla tras la denuncia, las esperanzas se desvanecieron cuando las autoridades confirmaron el hallazgo en la capital rionegrina.

La camioneta fue localizada en el fondo de la calle 30, en la ciudad de Viedma . Vecinos de la zona alertaron a los bomberos al percatarse de la situación, pero al momento del arribo del personal de emergencias, el fuego ya había envuelto por completo a la Chevrolet S10 , dejándola reducida a cenizas y chatarra carbonizada.

Fuentes policiales indicaron que los delincuentes habrían trasladado el vehículo desde Guardia Mitre hasta ese sector periférico de Viedma con el único objetivo de prenderle fuego intencionalmente para borrar cualquier tipo de huellas, rastros genéticos o evidencia que pudiera ligarlos al delito. Por otro lado, se supo que el propietario del rodado está sumamente angustiado y triste por la situación.

Peritajes y el rastro de los sospechosos

Tras consumarse el siniestro, personal policial y peritos de la fuerza comenzaron a trabajar minuciosamente en el lugar en busca de algún elemento que haya sobrevivido a las llamas.

Como parte de la investigación para determinar la ruta de escape y lograr la identidad de los malvivientes, la Justicia y la Policía se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona. Se busca rastrear pistas clave sobre los movimientos sospechosos registrados entre la madrugada del jueves y el momento del incendio, con el fin de dar con el paradero de los responsables de este indignante hecho de inseguridad.

La camioneta robaba que apareció en Roca

En otro ilícito que involucró a una camioneta, las Cámaras Lectoras de Patentes (LPR) del Sistema 911 RN Emergencias detectaron días pasados en Cipolletti un rodado que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de General Roca. La alerta generada por la tecnología permitió que efectivos policiales interceptaran el vehículo pocos minutos después y avanzaran con las actuaciones correspondientes.

Todo comenzó cuando una de las cámaras LPR instalada en la calle Maestro Espinoza identificó el paso de una camioneta Toyota Hilux blanca. De manera automática, el sistema emitió una alerta que fue recibida por los operadores del 911, quienes iniciaron de inmediato las verificaciones en las bases de datos oficiales.

Luego de corroborar la información, se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2025, por una investigación judicial con intervención de la Comisaría 31° de Roca. Con esa confirmación, desde el 911 RN Emergencias informó la novedad a los móviles que realizaban tareas preventivas en la zona.

A partir de ese momento, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar la camioneta a pocos metros del Puente 83. El vehículo fue interceptado sin inconvenientes y era conducido por un hombre de 41 años con domicilio en Roca. Tras el procedimiento, se dio intervención a la autoridad judicial para continuar con las actuaciones de rigor.