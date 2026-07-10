Conmoción: hallan a un hombre sin vida en una vivienda

Pasadas las 20, la Policía encontró sin signos vitales a un vecino de Allen. Trabajan la fiscalía y peritos en el lugar.

Un hombre fue hallado sin vida en un domicilio de Allen. (Foto: gentileza AN Allen)

Un hombre fue hallado sin vida este viernes por la noche en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Neuquén, a pocos metros de Aristóbulo del Valle, en la ciudad de Allen . El hecho generó un importante despliegue policial en la zona.

El descubrimiento se produjo pasadas las 20, cuando por motivos que aún se investigan, personal policial acudió al domicilio señalado y constató la presencia de un hombre sin signos vitales en el interior de la propiedad.

A partir de ese momento, se montó un operativo en el sector que incluyó la preservación de la escena y el trabajo coordinado de distintas áreas de la fuerza. La zona permanecía resguardada mientras avanzaban las primeras diligencias.

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Intervención de la fiscalía y equipos de investigación

Minutos después del hallazgo, arribó al lugar la fiscal de turno de General Roca, Verónica Villaruel, quien quedó a cargo de la investigación y supervisó las actuaciones iniciales junto a personal especializado.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LM Cipolletti que en el lugar trabajaban el gabinete criminalístico, la unidad operativa y agentes policiales, todos abocados a la primera intervención para esclarecer lo ocurrido.

Sin datos oficiales sobre la víctima

Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre la identidad del hombre fallecido ni sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso, por lo que no se descarta ninguna hipótesis en esta etapa inicial.

Las autoridades indicaron que las tareas comenzaron hace pocos minutos al momento de la confirmación del hecho, por lo que se trata de una investigación en curso que requerirá el avance de peritajes y recolección de pruebas.

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Autopsia y próximos pasos

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, está previsto que durante la jornada de este sábado se realice la autopsia al cuerpo, procedimiento clave para determinar la causa de la muerte.

El resultado de ese estudio permitirá orientar la investigación y establecer si el fallecimiento se produjo por causas naturales, un hecho violento u otra circunstancia que deba ser analizada en profundidad.