Lo detuvieron por una infracción y hallaron cocaína en la baulera

Lo frenaron por llevar la patente poco visible en Cipolletti, pero durante el control se le cayó un envoltorio con "una sustancia blanca". Cómo fue el procedimiento.

La policía demoró a un joven que circulaba con cocaína en su motocicleta en Cipolletti.

Un procedimiento de rutina terminó con el secuestro de cocaína y la demora de un joven en Cipolletti , en un operativo que refuerza los controles preventivos en distintos puntos de la ciudad.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando personal del Destacamento 114° realizaba tareas de prevención en una estación de servicio ubicada sobre calle Toschi. Allí detectaron una motocicleta que circulaba con la chapa patente poco visible.

Al identificar al conductor, un joven de 24 años, los efectivos constataron que tenía la licencia de conducir vencida , lo que motivó una inspección más exhaustiva del rodado en el lugar.

Durante el control, los uniformados solicitaron al motociclista que exhibiera el interior de la baulera. En ese momento, de manera accidental, cayó una bolsa que contenía una sustancia blanca sospechosa.

El procedimiento lo llevó adelante personal del Destacamento Policial El Manzanar. Estefania Petrella

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Atención Inicial, que dispuso el secuestro del envoltorio para su análisis y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El joven fue notificado por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y trasladado a la Comisaría 4° en calidad de demorado, en el marco del Artículo 11, inciso a), de la Ley Provincial 5.184.

En paralelo, la motocicleta fue secuestrada por personal de Tránsito Municipal debido a la falta de documentación y a las irregularidades detectadas durante el control vehicular.

Cuando realizaban el control, al joven se le cayó un envoltorio con una "sustancia blanca".

Refuerzo de controles preventivos en la ciudad

Desde la Policía destacaron que este tipo de procedimientos forma parte de una estrategia de prevención que busca detectar infracciones y delitos en la vía pública, especialmente durante operativos de rutina.

Los controles vehiculares y de identificación se intensificaron en distintos sectores de Cipolletti, con el objetivo de reducir la circulación irregular y detectar situaciones vinculadas a estupefacientes u otros delitos.

Además, remarcaron la importancia de estos operativos para fortalecer la presencia policial y brindar mayor seguridad a vecinos y comerciantes en zonas de alto tránsito.

En pleno centro cipoleño, una mujer quedó demorada por intentar robar mercadería.

Intento de hurto en pleno centro

En otro procedimiento, personal de la Comisaría 4° detuvo a una mujer por un presunto intento de hurto en un comercio céntrico de Cipolletti, en un hecho registrado durante la noche del miércoles.

Los efectivos se encontraban realizando tareas de prevención cuando observaron una situación sospechosa dentro de un local ubicado sobre calle San Martín, donde dos mujeres forcejeaban en el interior.

Al ingresar al comercio, los uniformados identificaron a una de las involucradas, quien llevaba consigo una bolsa con distintos productos que, según se constató, pertenecían al local.

Entre los elementos hallados había una caja de chocolates, una bebida alcohólica y otros artículos, lo que motivó la inmediata intervención policial y el inicio de las actuaciones judiciales.

La mujer intentaba robar chocolates y una bebida alcohólica hasta que la policía la detuvo.

Detención en flagrancia y restitución de mercadería

La mujer fue aprehendida en el lugar y, por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó detenida por una presunta tentativa de hurto en grado de flagrancia, una figura que se aplica cuando el delito es advertido en el momento.

Tras el procedimiento, los productos sustraídos fueron restituidos al comercio, mientras que se avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal de la detenida.