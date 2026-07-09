Expulsarán del país a un ciudadano de Chile que fue sorprendido en un robo

El sujeto entró a una casa por un ventiluz y fue detenido junto a otro cómplice, mientras que otros dos escaparon. La Justicia ordenó su expulsión del país.

El detenido en un intento de robo en Bariloche es oriundo de Chile y será expulsado del país.

Claudio Valdivia Erazo tiene 29 años, es oriundo de Chile , y el próximo lunes será expulsado del país , tras ser sorprendido delinquiendo junto a otros delincuentes, uno de los cuales también fue detenido .

Poco después del partido de Argentina y Egipto, en el Mundial 2026 de fútbol, la banda de malhechores ingresó a una vivienda de calle 9 y Jade, en el barrio Quimey Ruca , en el Este de Bariloche .

Ingresaron a la casa a través de un ventiluz y prepararon elementos para llevarse, los cuales guardaron en una mochila .

Sin embargo la Policía de Río Negro acudió al domicilio y el personal inició una persecución en la que dos de los ladrones fueron detenidos. Uno de ellos es Valdivia Erazo, domiciliado en Santiago de Chile, quien será deportado el próximo lunes, de acuerdo a lo que decidió la Justicia este miércoles.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por ser cometida en poblado y en banda. Los ladrones trataron de llevarse una consola de juegos, la que fue secuestrada cuando estaba preparada en una mochila.

El otro delincuente detenido es de Bariloche y tiene antecedentes por otros hechos delictivos cometidos con anterioridad.