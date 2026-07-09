En General Roca también hubo hechos de violencia y detenidos durante los festejos por el triunfo de Argentina

Se desataron enfrentamientos y tuvo que intervenir la Policía. Además detuvieron a dos chicas y un hombre pelear en un bar.

Como en el resto del país, en Roca hubo festejos por el triunfo de Argentina. Pero también se desataron incidentes.

El triunfo de la Selección Argentina en el Mundial del fútbol desató un gran festejo popular, pero que lamentablemente se empañó por hechos de violencia, que derivaron en detenciones.

En Cipolletti hubo peleas con la intervención policial, que al igual que en el resto de las localidades de la zona habían organizado un operativo de seguridad especial. Mientras que en Cinco Saltos detuvieron a un sujeto que intentó apuñalar a otro en plena celebración. En General Roca también se desataron enfrentamientos en la zona céntrica, donde se había congregado una multitud de vecinos.

En la esquina de las calles Roca y Mitre los uniformados de la Comisaría 3ra y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que intervinieron en el procedimiento detectaron la presencia de dos grupos de personas que momentos antes habían mantenido un altercado violento.

Ante el riesgo de que la hostilidad escalara, el personal policial tuvo que intervenir, pero fueron agredidos con piedras y botellas de vidrios que arrojaron algunas personas.

Como resultado, varios efectivos resultaron lesionados, informaron fuentes de la fuerza. De todos modos, el despliegue coordinado de las unidades “permitió contener la situación, dispersar el foco de disturbios y proceder a la aprehensión de cinco personas, además de la demora de un menor de edad, quienes fueron trasladados a la Comisaría 3°”, se precisó.

La Fiscalía interviniente fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una causa por "atentado y resistencia a la autoridad y lesiones".

Dos chicas un hombre detenida por pelear en un bar

Por otra parte, policías de la misma Comisaría 3° detuvieron a tres personas luego de una pelea registrada en un bar, donde un empleado del lugar resultó lesionado y se ocasionaron daños en el interior del comercio.

El hecho se inició tras un alerta del Centro de Monitoreo que solicitó presencia policial en un local, ubicado sobre avenida Roca. Al arribar, los efectivos constataron que dos mujeres habían sido reducidas por personal del establecimiento, luego de protagonizar un enfrentamiento.

Una de las involucradas habría agredido a un empleado del local con un vaso de vidrio, provocándole lesiones, mientras que la otra habría participado de la agresión mediante golpes de puño. Además, durante el episodio se registraron daños en elementos del comercio.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre que se encontraba junto a las mujeres habría intentado retirarlas del lugar y, al salir del establecimiento, ocasionó daños en la puerta de ingreso para luego darse a la fuga. Tras un operativo de búsqueda, fue localizado y aprehendido por personal policial. La Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso que las tres personas permanezcan detenidas en el marco de actuaciones judiciales por los presuntos delitos de "lesiones leves y daño".