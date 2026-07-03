Vecinos cruzaron a concejales y funcionarios por el cobro millonario del asfalto

Los vecinos rechazaron en una asamblea el pago de la obra vial y cuestionaron su legalidad ante ediles y funcionarios municipales.

Vecinos de General Roca se cruzaron con funcionarios municipales por el cobro de una obra de asfalto.

La polémica por la obra de la calle Güemes sumó un nuevo capítulo en General Roca , con un tenso cruce entre vecinos y concejales del oficialismo. El encuentro se realizó en el salón comunitario de Líbano y Güemes, donde un residente había convocado a los ediles preocupado por el impacto económico del cobro sobre los adultos mayores del sector.

Participaron Juan Ismael Garabito, presidente del Concejo Deliberante; Juan Eustaquio Mercado, vicepresidente primero; y los concejales Nicolás Paschetta, Vanesa Giordanella, María Cecilia Collueque, Nadia Ortíz y Pablo Bustelo. También estuvo presente el director de Asuntos Jurídicos del municipio, Juan Pablo Urquiaga, principal asesor legal de la gestión local.

El concejal Paschetta reconoció las dificultades económicas de los adultos mayores y propuso avanzar en un plan de facilidades de pago . Explicó que buena parte de los ingresos jubilatorios se destina hoy a medicamentos, ante las fallas de PAMI y de otras obras sociales que atienden a este sector de la población.

La propuesta no logró calmar los ánimos. Una vecina relató que en el barrio Quintu Panal debieron afrontar el asfaltado por cuenta propia, con un pago cercano a los $11 millones sin asistencia estatal. "Un jubilado no tiene un sueldo de quinientos mil pesos para pagar el asfalto. No quiero un plan de pagos, yo no quiero pagar", expresó indignada.

Los vecinos de General Roca se reunieron para solicitar frenar el cobro de una obra de asfalto. Foto: gentileza AN Roca Tania Domenicucci

Cuestionamientos sobre la legalidad del cobro

Varios asistentes denunciaron que no fueron notificados sobre la audiencia de oposición previa a la aprobación de la obra. Ante ese planteo, Urquiaga defendió la validez del procedimiento y remarcó que la autonomía municipal habilita al Concejo Deliberante a fijar tasas y contribuciones para sostener obras públicas.

El funcionario comparó esa potestad con la que ejerce el Congreso Nacional en materia impositiva y con la Legislatura provincial en tributos como ingresos brutos. "Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas decisiones, pero no se tomó ninguna violatoria a la ley", sostuvo el asesor legal ante los vecinos presentes.

El malestar no se limitó a los frentistas de Güemes. Otros residentes de distintos barrios se acercaron a la asamblea para cuestionar el criterio de cobro y reclamar obras pendientes en sus propias calles, en un clima de creciente desconfianza hacia las decisiones del Concejo Deliberante local.

Una contribuyente explicó que posee tres propiedades y deberá afrontar la tasa por cada una de ellas, pese a no contar con ingresos laborales ni depender del Estado. "Nos hubieran avisado de alguna manera, hubieran desarrollado una estrategia teniéndonos en cuenta", reclamó ante los funcionarios presentes en el salón.

El futuro de los otros nueve conectores viales

Paschetta confirmó que existe un proyecto municipal para construir diez conectores viales en distintos puntos de la ciudad, aunque aclaró que no todos serán aprobados ni cobrados de manera simultánea a los contribuyentes de General Roca.

"Decidimos que cada conector vial tenga su aprobación en particular, para ir aprobándose progresivamente en el Concejo", explicó el edil. Según precisó, de los diez proyectos previstos solo el de calle Güemes obtuvo aprobación definitiva hasta el momento en el recinto legislativo.

Los nueve conectores restantes permanecen en estado de comisión, a la espera de que el municipio pueda resolver el conflicto planteado por los vecinos. "Acá nadie quiere esconder nada, estamos dando la cara, no solamente los concejales sino funcionarios del Ejecutivo", remarcó Paschetta ante los presentes.

Los funcionarios municipales insisten en que los procedimientos se llevaron adelante de acuerdo a la legislación vigente. Foto: gentileza AN Roca Tania Domenicucci

Un conflicto que sigue abierto

Pese al ofrecimiento de un esquema de facilidades de pago, la propuesta oficial no logró el aval de los vecinos convocados. La mayoría reiteró su negativa a afrontar el costo de la obra y cuestionó la falta de consulta previa por parte de las autoridades municipales.

El episodio expone las tensiones entre la necesidad de financiar infraestructura vial y la capacidad de pago de sectores vulnerables, como los jubilados. El Concejo Deliberante de General Roca deberá definir en las próximas semanas si modifica el esquema de cobro vigente.