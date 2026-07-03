La UNRN impulsa una formación en cáñamo industrial, la base del cannabis medicinal

La UNRN dictará una diplomatura sobre el uso del cáñamo industrial. Se trata de la misma planta que se utiliza para el cannabis medicinal.

La UNRN dictará una diplomatura sobre usos del cáñamo a nivel industrial. Se trata de la planta de cannabis.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) , a través de la subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle – Valle Medio , en conjunto con la Fundación GEN , ha abierto las inscripciones para la Diplomatura en Cáñamo Industrial (cannabis sativa) : Desarrollo Productivo, Procesamiento y Usos .

La innovadora propuesta de formación busca brindar herramientas teóricas y prácticas integrales sobre una de las cadenas agroproductivas emergentes con mayor potencial de crecimiento económico y científico en Argentina .

La iniciativa surge en un contexto clave de expansión del sector del cáñamo industrial, enmarcado en el proceso de regulación y consolidación nacional impulsado por la Ley 27.669 y sus normativas complementarias. Este escenario ha generado una creciente demanda regional y nacional de profesionales y técnicos sólidamente capacitados en la producción, industrialización, gestión de calidad, normativas legales y el desarrollo de subproductos comerciales derivados de esta especie vegetal.

Estructura, modalidad y destinatarios de la cursada

La diplomatura se dictará formalmente durante el segundo cuatrimestre de 2026, fijando su fecha de inicio previsto para el 4 de agosto. El trayecto contempla una carga horaria total de 212 horas, las cuales se estructurarán de manera bimodal, combinando clases teóricas virtuales con encuentros de carácter práctico presencial.

La convocatoria está dirigida de forma amplia a profesionales y técnicos del sector agroindustrial, ingenieros agrónomos, especialistas en alimentos y biotecnología, emprendedores, personal de la industria, trabajadores del sector de la salud, profesionales del derecho, así como a toda persona interesada en la temática que busque insertarse en este mercado estratégico.

El cáñamo es la planta que se utiliza para el cannabis medicinal. Archivo

Contenidos académicos y el rol fundamental de la chacra modelo

El plan de estudios abordará con rigor técnico los aspectos agronómicos, tecnológicos, regulatorios y económicos vinculados a los usos industriales, alimentarios y sanitarios del cáñamo. Un eje distintivo de la formación es su enfoque integral: cubrirá tanto las aplicaciones destinadas al consumo humano —como alimentos, suplementos, cosmética y bioinsumos— como al uso animal, centrándose especialmente en la nutrición, el bienestar y la salud veterinaria.

Las clases teóricas se desarrollarán principalmente de manera virtual a través del Campus Bimodal de la UNRN. El núcleo de contenidos abarca la biología y agronomía del cultivo, el diseño de sistemas productivos adaptados a las condiciones de Argentina, el procesamiento industrial de fibras y semillas, los métodos de extracción de compuestos activos y la evaluación económica junto con la formulación de proyectos de inversión.

Por otra parte, el componente práctico se desarrollará de forma presencial en la chacra modelo de la Fundación GEN. Este espacio territorial constituye un centro neurálgico donde actualmente se llevan adelante experiencias concretas de cultivo, procesamiento, investigación científica y transferencia tecnológica aplicada. En dicho predio, los alumnos realizarán actividades orientadas al reconocimiento directo de materia prima, procesamiento de biomasa, obtención técnica de aceite y harina, manejo de fibras y desarrollo de productos derivados.

Cuerpo docente interdisciplinario y aranceles

El dictado de la diplomatura estará a cargo de un prestigioso equipo interdisciplinario integrado por catorce especialistas provenientes de diversas áreas del conocimiento y el sector productivo: Natalia Stafetta, Mario López, Fernanda Lourido, Juan Pablo Rosa, Mariana Piergentili, Julieta Peralta, Matías Quintana, Julián Pérez, Guillermina Bongiovanni, Leandro Suárez, José Massabo, Claudio Astorga, Rocío Amún y Antonella Randazzo.

En materia de inversión, las personas interesadas podrán optar por realizar un único pago de $580.000 o bien financiar la totalidad del cursado a través de cuatro cuotas de $170.000. Desde la organización recordaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son estrictamente limitados con el fin de garantizar el correcto desarrollo y acompañamiento de las instancias prácticas en el territorio.