Si viajás por Río Negro, atención: advierten riesgos extremos en las rutas por el frío

Con hielo, nieve y baja visibilidad, autoridades difundieron recomendaciones urgentes para evitar accidentes en las rutas rionegrinas.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial difundieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante la temporada invernal. Foto: Gentileza.

La llegada de las bajas temperaturas volvió a encender una advertencia para miles de conductores que circulan diariamente por Río Negro .

Con heladas, presencia de hielo sobre la calzada, posibles nevadas y episodios de niebla en distintos sectores, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial difundieron una serie de recomendaciones clave para prevenir accidentes durante la temporada invernal.

Uno de los puntos más importantes que remarcaron las autoridades es evitar salir a la ruta cuando las condiciones climáticas sean adversas, especialmente si el viaje no es estrictamente necesario.

Desde el organismo insistieron en que la paciencia y la conducción responsable son la principal herramienta de prevención cuando aparecen fenómenos propios del invierno.

Qué revisar en el auto antes de salir

Antes de emprender cualquier viaje, recomiendan hacer un chequeo completo del vehículo para reducir riesgos durante el trayecto.

Entre los puntos fundamentales aparecen controlar el estado y la presión de los neumáticos, verificar frenos, batería, luces, limpiaparabrisas y revisar el nivel de líquidos.

También aconsejan salir con suficiente combustible y llevar elementos esenciales como agua, abrigo, mantas, alimentos y cargador para el celular.

El peligro invisible: hielo y nieve sobre la calzada

Cuando aparecen sectores congelados o nieve acumulada, el manejo cambia por completo y cualquier error puede terminar en un siniestro.

La recomendación es reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas, frenadas repentinas o aceleraciones violentas.

Además, recordaron que en algunos sectores puede ser obligatorio colocar cadenas para circular.

Qué hacer si aparece niebla en plena ruta

Otro escenario frecuente durante el invierno es la reducción drástica de visibilidad por bancos de niebla.

En esos casos, Seguridad Vial recomienda circular únicamente con luces bajas o antiniebla, disminuir la velocidad, no intentar sobrepasos y guiarse siempre por la señalización horizontal de la calzada.

Si tenés que detenerte, esto puede salvarte

Ante cualquier emergencia o necesidad de detener la marcha, nunca debe hacerse sobre la ruta.

Lo correcto es estacionar únicamente en un lugar seguro, fuera de la calzada, encender las balizas y revisar que el caño de escape no quede bloqueado por nieve o hielo, algo que puede provocar acumulación peligrosa de gases dentro del vehículo.

El mensaje final: manejar distinto durante el invierno

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial insistieron en que durante esta época del año no alcanza con manejar como siempre.

Planificar el viaje, revisar el vehículo y adaptarse a las condiciones climáticas puede marcar la diferencia entre llegar a destino o protagonizar un accidente.

Con el frío instalándose con fuerza en la provincia, la advertencia es clara: en invierno, salir a la ruta exige mucha más precaución.