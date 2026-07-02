Convocan a jóvenes rionegrinos a sumarse a los Encuentros Culturales 2026

La iniciativa tiene inscripción abierta en todas las localidades de la provincia. Cómo anotarse y en qué disciplinas.

Lanzan convocatoria para jóvenes a participar de los Encuentros Culturales Rionegrinos 2026.

La Secretaría de Cultura de Río Negro habilitó la inscripción para los Encuentros Culturales Rionegrinos (ECR), programa que desde hace más de diez años impulsa la participación artística juvenil en toda la provincia.

La propuesta está destinada a jovenes de entre 13 y 18 años, quienes podrán anotarse a través del sitio oficial hasta el próximo 10 de julio inclusive.

Quienes se inscriban podrán participar en siete disciplinas artísticas diferentes: Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Visuales, Videominuto y Ajedrez, cada una con modalidades y categorías propias.

La participación puede ser individual o grupal, representando a instituciones educativas, espacios culturales, organizaciones independientes, entidades privadas o dependencias gubernamentales de cualquier localidad rionegrina.

Un programa con más de una década de trayectoria

Los ECR constituyen una política pública consolidada, con presencia activa en las seis regiones culturales de Río Negro y un fuerte arraigo entre las juventudes de la provincia.

El programa busca generar espacios de encuentro, formación e intercambio artístico, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad cultural y el trabajo colectivo entre los participantes.

La dinámica de los encuentros contempla etapas locales y regionales, que desembocan en una instancia final provincial donde se concentra lo mejor de cada disciplina.

En cada etapa, los jóvenes muestran sus producciones artísticas, comparten experiencias con pares de otras localidades y construyen comunidad a través del arte.

Más allá de la instancia competitiva, los organizadores destacan el valor formativo de la propuesta, que permite a los participantes perfeccionar sus habilidades artísticas junto a otros jóvenes.

El intercambio entre localidades también funciona como una herramienta de cohesión territorial, acercando realidades culturales diversas dentro de una misma provincia patagónica.

Cómo inscribirse

Los interesados deben completar el formulario disponible en cultura.rionegro.gov.ar, seleccionando la disciplina y la modalidad en la que desean participar antes del cierre de la convocatoria.

La Secretaría de Cultura recomienda no dejar la inscripción para último momento, dado que cada disciplina presenta requisitos específicos según la categoría elegida.

General Roca, sede del Consejo Provincial de Cultura

General Roca fue sede del Consejo Provincial de Cultura, un espacio de diálogo y planificación que reunió a representantes de municipios, comisiones de fomento, organismos provinciales e instituciones de toda Río Negro. El encuentro se consolidó como ámbito de debate y articulación para el desarrollo cultural regional.

El secretario de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, destacó el nivel de participación alcanzado durante las jornadas. "Tuvimos un muy buen intercambio para avanzar en proyectos como la Ley de Mecenazgo, una herramienta de articulación público-privada que traerá grandes beneficios para la cultura rionegrina", señaló el funcionario.

Astutti agregó que también se trabajó sobre el Fondo Editorial Rionegrino, las bibliotecas populares y los próximos Encuentros Culturales, "reafirmando el compromiso de integración y presencia territorial" que sostiene la actual gestión provincial en materia cultural.

Por su parte, el secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile Milstein, remarcó que el Consejo constituye una herramienta clave para que las políticas culturales lleguen de manera efectiva a cada rincón de la provincia, más allá de la distancia territorial.

"Este espacio pone en movimiento mecanismos de articulación entre las políticas públicas provinciales y municipales", expresó Fraile Milstein, quien detalló los lineamientos de trabajo definidos para este año junto a gobiernos locales y asociaciones civiles.

Planificación conjunta para el segundo semestre

Durante las dos jornadas, los asistentes analizaron las acciones desarrolladas en lo que va del año y avanzaron en la planificación del segundo semestre, poniendo en común estrategias y proyectos para fortalecer el desarrollo cultural en todo el territorio rionegrino.

La agenda incluyó la presentación de las principales líneas de la Subsecretaría de Gestión e Innovación Cultural, la Filarmónica de Río Negro y las direcciones de Arte y Comunidad, Bibliotecas Populares, Patrimonio y Museos e Industrias Culturales.

También se expusieron programas estratégicos como los propios Encuentros Culturales Rionegrinos, el Polo Audiovisual y las iniciativas vinculadas al desarrollo de la danza, además de mesas de trabajo regionales entre las distintas localidades participantes.