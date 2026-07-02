Estufas eficientes fabricadas en Río Negro para familias sin gas: cómo funcionan

Se producen en Ingeniero Huergo. La prueba piloto que promete cambiar la realidad energética de la región y aliviar el frío de muchas familias.

Se trata de una prueba piloto de calefacción eficiente que promete cambiar la realidad energética de la región cordillerana. Foto: Gentileza.

En medio del frío polar , Gobierno de Río Negro avanza a paso firme en un plan integral que busca aliviar el bolsillo de las familias y garantizar el acceso seguro a los servicios básicos. En el marco del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) , equipos de la Secretaría de Energía y Ambiente visitaron la fábrica Ignis en Ingeniero Huergo , el establecimiento encargado de producir estufas eficientes que serán destinadas a familias del barrio Alún Ruca, en San Carlos de Bariloche .

Esta iniciativa surge inmediatamente después de la firma de comodatos encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck , marcando el inicio de una prueba piloto de calefacción eficiente que promete cambiar la realidad energética de la región cordillerana.

El proyecto sociotecnológico contempla una prueba inicial con 39 familias barilochenses , quienes recibirán las estufas bajo la modalidad de comodato gratuito. El plan de acción de la Provincia no se limita a la entrega del equipamiento, sino que incluye capacitaciones exhaustivas para un uso seguro y un riguroso monitoreo posterior para evaluar el consumo de leña, el gasto eléctrico y el impacto real en el interior de las viviendas.

El objetivo central de la medida es brindar un puente de asistencia concreto en un momento clave: la transición y regularización de los barrios populares para que pasen de tener conexiones eléctricas precarias y peligrosas a contar con un servicio formal, seguro y ordenado.

Reducir el consumo eléctrico tras la regularización

Agustín Vidal, referente de la Secretaría de Energía y Ambiente, remarcó la importancia estratégica de estas visitas técnicas y del programa en general: “La idea es llevar adelante un programa de instalación de estufas para que se vea reflejada una reducción del consumo eléctrico”.

El funcionario explicó la problemática económica que acompaña a la formalización del servicio: “Estos barrios tenían un servicio que no era facturado y, a partir de la regularización y la instalación de medición, los vecinos empiezan a recibir sus facturas. Para que ese impacto en el bolsillo sea menor, estamos impulsando este programa”.

Las unidades fabricadas por Ignis permiten tanto calefaccionar los ambientes como cocinar utilizando leña de manera altamente eficiente, sirviendo como el sustituto ideal para desplazar el uso de artefactos eléctricos de alto consumo (como caloventores o estufas de cuarzo) que suelen disparar el costo de las facturas de luz.

Sinergia entre el Estado y la industria rionegrina

Por su parte, Ángel Morales, responsable de la fábrica Ignis, destacó el impacto positivo de la articulación pública-privada, que ya cuenta con antecedentes exitosos en la provisión de equipos para comisiones de fomento dentro del Plan Calor.

“Nos convocaron para participar de este programa de estufas para Bariloche. Estuvimos con el equipo en el barrio y eso nos llevó a trabajar en mejoras vinculadas al funcionamiento, la eficiencia, las emisiones y la seguridad de los equipos”, detalló Morales, confirmando además que ya se encuentra en marcha la producción de un pedido de 150 unidades y que la próxima semana se concretará la entrega de la primera tanda.

Con este tipo de políticas activas, la provincia de Río Negro demuestra que el ordenamiento de los servicios públicos puede ir de la mano con la sensibilidad social y el impulso a la producción local, logrando que la regularización energética signifique también más seguridad y bienestar para los hogares más vulnerables.