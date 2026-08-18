Dolor por la muerte de un querido y conocido vecino de Cipolletti: "Alegre y solidario"

Sus restos fueron inhumados este martes en medio de la tristeza generalizada. Su primo, referente del folclore, lo recuerda vía LMC .

Un hombre que dejó muchos amigos y el mejor recuerdo. Trabajador y en casa "el mejor cocinero".

Su familia, numerosa cantidad de amigos, todo el barrio Godoy que lo vio crecer y el Anai Mapu donde vivía actualmente lloran la muerte del querido vecino Hugo Vicente Vega . Tras atravesar un delicado estado de salud, que movilizó a toda la comunidad con colectas solidarias y cadenas de oración en busca de su recuperación, en las últimas horas se confirmó la triste noticia del fallecimiento de este popular personaje de nuestra ciudad. Dolor y congoja .

Los restos de Hugo , albañíl reconocido , fueron velados en medio de muestras de profundo afecto hasta las 10:30 de este martes en las instalaciones de la funeraria Don Bosco , donde se congregaron sus seres queridos y allegados para brindar el último homenaje. Posteriormente, el cortejo fúnebre acompañó el traslado de sus restos hacia el cementerio local , lugar en el que descansarán sus restos.

Hugo pertenecía a una familia fuertemente ligada a la cultura y a la vida comunitaria; era primo de Sergio Vega , presidente de la Asociación Folcloristas Unidos y delegado en la zona del Pre Laborde (famoso festival).

“Un buen padre, un gran amigo, lo conocían mucho del fútbol, de la pesca. Jugó mucho tiempo a la pelota en barrio Del Trabajo. Para mí era 'mi hermano', único primo con el que tenía una relación así. Nos acompañábamos mucho, lo llevaba a las peñas de Folclore, se van a extrañar las charlas con él", lo recordó, sumamente angustiado, en contacto con LM Cipolletti tras el último adiós.

Lo definió como "una persona muy alegre, el que hacía reir a todo el mundo, muy solidario, siempre trataba de ayudar a la gente. Veía que alguien necesitaba construir y él le decía te lo hago y después me lo pagás como podes".

El emotivo mensaje de su hija Florencia

A través de las redes sociales, el dolor también se transformó en palabras de profunda gratitud. Una de sus hijas Florencia compartió un conmovedor texto de despedida que refleja la cercanía, la entrega y la dedicación de Hugo con los suyos:

“Solo me queda decirte gracias... Gracias por nunca dejarme sola. Por ser mi compañero cuando Gon se iba a trabajar. Por cuidar a mis hijos con mucho amor, por hacernos las mejores comidas del mundo. Por siempre esperarme para tomar mate. Por ser el mejor papá y abuelo del mundo.

Gracias por ayudarme, por siempre estar para Genaro que yo sé que para vos él era todo. Gracias pa, te voy a extrañar todos los días y que me llames como todos los días, tus videollamadas, tus videos, todo pa. Te amo mucho, viejito”

Las sentidas palabras de su nuera Giselle

Por su parte, su nuera Giselle sumó su testimonio de afecto y agradecimiento hacia el entrañable "viejito", recordando momentos compartidos, su complicidad y el vínculo incondicional que mantuvo con sus nietos.

Entre el dolor y el recuerdo de una gran persona, todos despiden a Hugo Vega.