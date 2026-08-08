Dolor en el último adiós a querido empleado municipal y entusiasta deportista

La Municipalidad decretó un día de duelo y asueto administrativo y recién este lunes retoma la recolección de residuos. Desde el deporte también lo lloran.

La comunidad de Ingeniero Huergo atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Claudio Peldon Sandoval , un querido empleado municipal y apasionado deportista local. Tras la conmovedora noticia, el municipio decretó duelo y asueto administrativo durante el viernes, mientras que sus restos fueron velados este sábado en un clima de hondo pesar junto a familiares, amigos y compañeros.

En señal de duelo y respeto hacia la trayectoria del agente fallecido, la Municipalidad de Ingeniero Huergo confirmó la suspensión de actividades administrativas y de atención al público durante la jornada del viernes 7 de agosto.

Asimismo, se informó la interrupción temporal del servicio de recolección de residuos, solicitando la colaboración de los vecinos para no sacar las bolsas a la vía pública hasta la reanudación de la prestación, programada para el próximo lunes. Desde la gestión local expresaron:

"Despedimos a un compañero que fue parte del trabajo cotidiano y de la vida de esta institución. Acompañamos con profundo respeto a su familia, amistades y seres queridos, deseando que la paz y el consuelo los acompañen para atravesar tan dolorosa pérdida".

Emotivo homenaje del mundo del Newcom a "Peldon"

El impacto de su partida trascendió el ámbito municipal y caló profundo en el ámbito deportivo local, donde Sandoval era ampliamente conocido y apreciado bajo el afectuoso apodo de "Peldon".

El equipo de Newcom LOS BATTU volcó su dolor en las redes sociales para despedir a quien consideraban una pieza fundamental tanto dentro como fuera de la cancha: "Despedimos a una gran persona y principalmente a un gran jugador que vamos a extrañar en todo momento. Desde hoy jugaremos con un jugador menos en la cancha, pero con un ángel que nos guiará desde el Cielo".

Además, desde el espacio Alfa Multieventos recordaron sus inicios en los encuentros recreativos, destacando su predisposición permanente: "Siempre con una sonrisa, con el mate en la mano y con ganas de jugar. Peldon enseñaba con el ejemplo: compañerismo, respeto y amor por el deporte. Cada cancha de Newcom va a estar un poco más vacía sin vos".

La huella imborrable que dejó en sus espacios de trabajo y en el deporte local se vio reflejada en la masiva muestra de afecto que lo acompañó para darle el último adiós este sábado en la sala velatoria San José.