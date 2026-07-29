Confirmaron el fallecimiento del joven que había recibido un trasplante de médula ósea

El allense de 18 años protagonizó una incansable lucha contra una grave enfermedad y cuya historia conmovió a toda la ciudad.

El joven había recibido un trasplante de médula ósea el pasado 15 de julio. Foto: Archivo.

El joven había recibido un trasplante de médula ósea el pasado 15 de julio. Foto: Archivo. Archivo

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Maximiliano Romero de 18 años que había recibido un trasplante de médula ósea el pasado 15 de julio . Su historia se convirtió en un símbolo de fortaleza, esperanza y solidaridad.

La triste noticia fue confirmada por su madre, Renata Ruiz , a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales:

"Te me fuiste papito mío... mi gran guerrero de la vida... me destrozaste el alma... luchaste con uñas y dientes... mamá está orgullosa de vos... mi bello angelito... te voy a amar toda mi vida... descansa en paz, amor de mamí".

La historia de un guerrero:

Hace poco más de un año, Maximiliano fue diagnosticado con aplasia medular idiopática, una enfermedad poco frecuente y de gran complejidad que obligó a su derivación al Hospital Posadas, en Buenos Aires. Desde entonces, junto a su familia, comenzó un largo camino marcado por la incertidumbre, los tratamientos y la esperanza.

Durante ese tiempo, debió atravesar momentos delicados. Trascendió, incluso, que estuvo internado en terapia intensiva en ocho ocasiones, luchando por su vida.

Hace tan solo una semana, el caso había sido actualizado favorablemente. Maxi había sido intervenido quirúrgicamente porque recibió un trasplante de médula ósea y se esperaba una recuperación extensa y que requería atención permanente.

Desde un medio local, lo nombran como un símbolo de fortaleza, esperanza y solidaridad ya que su caso movilizó en varias ocasiones a vecinos de la localidad que realizaban eventos solidarios y cadenas de oración por su tratamiento y posterior recuperación.

Doná vida en vida

Se estima que 3 de cada 4 personas que requieren un trasplante de células de la médula ósea como tratamiento no tienen un donante compatible en su círculo familiar y necesitan un donante no emparentado.

En Argentina para ser donante de células hay que inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH.

Existen dos métodos para hacerlo: la donación de sangre y el hisopado de mucosa bucal. En ambos métodos hay que completar un formulario con información personal y autorizar la toma de una muestra para analizar el código genético que se utilizará para comparar la compatibilidad con las personas que necesiten un trasplante.

Para inscribirte podés hacerlo donando sangre en un servicio de hemoterapia o banco de sangre habilitado como centro de captación de donantes o en un centro de captación por hisopado. También podés hacerlo en las colectas externas y en los registros móviles que cada mes se organizan en todo el país.

¿Quién puede inscribirse como donante?

Se pueden inscribir como donantes todas las personas: