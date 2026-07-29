Qué se sabe del origen del trágico incendio en el que murió un niño en San Antonio Oeste

Todo indica que se produjo un accidente con una cocina a leña. Educación declaró jornada de duelo. La comunidad local se movilizó para ayudar a la familia.

Una prenda de vestir que cayó accidentalmente sobre una cocina a leña habría desatado el incendio de la casa donde murió un nene de 11 años en San Antonio Oeste.

Una prenda de vestir que cayó sobre una salamandra que usaban para calefaccionarse habría sido el origen del incendio desatado en una vivienda de San Antonio Oeste , en el que falleció un nene de 11 años.

Es la principal hipótesis que se evalúa en la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal, que de todos modos ordenó la autopsia del niño requerida por el médico policial.

Si bien aún no cuentan con los resultados de las pericias realizadas en el inmueble, que quedó totalmente consumido por las llamas , se considera relevante el testimonio brindado por el propietario, abuelo de la pequeña víctima, quien refirió que en ese artefacto que funciona a leña se habría desatado la catástrofe. Sus dichos corroboran lo que había trascendido inicialmente y que él mismo le habría manifestado a los bomberos que concurrieron a sofocar la emergencia.

El siniestro se desató minutos antes de las ocho de este martes en una casa ubicada en inmediaciones de las calles Balcarce y Lago Muster, en el barrio Progreso.

Varias personas se encontraban pernoctando en el lugar, entre ellos menores. Solo el chiquito, llamado Kevin, no logró salir de entre las llamas.

La casa fue arrasada por el fuego. El padre de la víctima le avisó a bomberos que el niño había quedado dentro de la vivienda incendiada. Captura video

Fuentes policiales y de bomberos citadas por Noticiasnet de Viedma indicaron que, “cuando el personal fue al llamado, el foco del incendio ya estaba iniciado y el propietario avisó que le faltaba una de las criaturas, cuando estaban sofocando el incendio vieron que estaba la criatura, que habría perdido la vida por intoxicación" con el humo reinante.

Según se precisó, el titular de la fiscalía descentrelizada local, Gustavo Arbués concurrió al sitio y entre las primeras medidas dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística para que inicien los trabajos periciales para determinen como se desató el hecho. Pero ante las conclusiones arribadas la causa se encaminaría al cierre.

Por otra parte, los demás integrantes de la familia habían sido trasladados al hospital Aníbal Serra, donde fueron examinados por personal médico y habían quedado en resguardo.

Duelo y conmovedora respuesta de la comunidad

La fatalidad provocó una enorme consternación en la localidad portuaria rionegrina. La cartera educativa provincial resolvió suspender las clases este miércoles por “duelo institucional” en homenaje a Kevin Jerez Tropa, el niño fallecido, quien concurría a la escuela 359.

El anuncio lo efectuó Ana Laura Giovannini, coordinadora de Educación de la Zona Atlántica. “En memoria de Kevin, hoy recordamos su luz y el cariño que queda siempre en nuestra escuela y en nuestros corazones”, expresó la funcionaria en redes sociales.

En tanto que la comunidad local además de lamentar lo sucedido comenzó a movilizarse para ayudar a la familia damnificada, que perdió absolutamente todo. Vecinos particulares, organizaciones sociales e iglesias se movilizaron para reunir muebles para reconstruir el hogar y ropa tanto para grandes como para chicos. La respuesta fue conmovedora, dado que en pocas horas se reunió una cantidad impresionante de donaciones, aunque la campaña no se había detenido.