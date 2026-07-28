Compró un 0 km, dejó de pagar las cuotas y perdió el auto en un operativo policial

El vehículo fue localizado tras una alerta del sistema de videovigilancia. El conductor explicó por qué dejó de pagar el plan de financiación.

El conductor aseguró que compró el auto en 2020 pero dejó de pagar las cuotas por dificultades económicas. Foto: Gentileza.

Un operativo conjunto entre el 911 RN Emergencias y la Comisaría 4° de Cipolletti permitió secuestrar este lunes un automóvil que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Civil.

El procedimiento se realizó en la intersección de General Roca y Sáenz Peña , luego de que el sistema de cámaras detectara la circulación del vehículo e informara la novedad a los efectivos policiales.

Todo comenzó alrededor de las 13:45 , cuando operadores del sistema de videovigilancia del 911 advirtieron el paso de un Fiat Cronos blanco por la Ruta Provincial 65 , en dirección a Cipolletti.

Estefania Petrella

Al verificar la información, constataron que el automóvil registraba un pedido judicial por una causa de secuestro prendario, por lo que dieron aviso al personal de la Comisaría 4°, que montó un operativo para interceptarlo.

Qué explicó el conductor

Tras detener la marcha del vehículo, los efectivos identificaron a su conductor, quien aseguró que había comprado el Fiat Cronos cero kilómetro en 2020.

Según explicó, debido a dificultades económicas dejó de abonar varias cuotas del plan de financiación, situación que derivó en el requerimiento judicial sobre el automóvil.

Intervino la Fiscalía

Luego de poner en conocimiento a la Fiscalía de turno, las autoridades dispusieron el secuestro del vehículo.

Las actuaciones quedaron a disposición del organismo judicial que había emitido el pedido, mientras continúa el trámite correspondiente en el marco de la causa civil.

En menos de 24 horas, la Policía secuestró un camión, un auto y una moto en Cipolletti

Cipolletti fue escenario, una vez más, de una serie de procedimientos policiales en las últimas horas que dejaron como saldo el secuestro de vehículos, en todos los casos con pedidos judiciales vigentes.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de distintas comisarías y se desarrollaron en diferentes momentos, tanto durante el día como en horas de la noche y la madrugada. La rápida intervención policial permitió detectar irregularidades en cada uno de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se originaron por distintas vías: desde el aviso de un vecino hasta la detección mediante el sistema de monitoreo del 911 y llamados por actitudes sospechosas en la vía pública.

El primero de los casos se registró en la intersección de Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Allí, un vecino solicitó la presencia policial para verificar la situación de un camión.

Efectivos de la Comisaría 4° realizaron la consulta en el sistema y constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por “cobro ejecutivo”, con intervención del Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 de Neuquén.

El conductor del rodado fue identificado en el lugar y manifestó haber adquirido el camión hacía aproximadamente un año. Sin embargo, reconoció que aún no había concretado la transferencia correspondiente, lo que derivó en la intervención judicial.