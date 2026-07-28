Lo sorprendieron robándo un caballo de un predio ecuestre y sus antecedentes lo llevan a prisión

Junto a un cómplice intentaron apoderarse del animal, pero los atrapó la policía. Uno de los acusados admitió su culpa en un juicio abreviado y tendrá que ir preso.

Dos ladrones intentaron robarse un caballo del predio ecuestre Patagonia Norte ubicado en la zona de chacras de Cinco Saltos . Fue el 18 de abril de este año alrededor de las 16:30. Ambos habían ingresado al lugar y de un sector donde pastaba una tropilla habían enlazado un alazán con cara blanca y se lo llevaban.

Pero no lo lograron porque el personal del establecimiento los descubrió tras perseguirlos dentro de la finca lograron recuperar al animal, mientras que los cuatreros escaparon a pie.

Policías de la Comisaría 7ta tomaron conocimiento del incidente y una patrulla concurrió al sector, donde los efectivos comenzaron una recorrida en búsqueda de los sospechosos, a los que finalmente lograron atrapar en el área rural.

Ambos fueron acusados por el delito de "tentativa de abigeato". Pero uno de ellos, identificado como Eric Alejandro Muñoz, contaba con antecedentes penales, lo que agravó su situación legal.

Testigos que sostuvieron la acusación

Varias personas que se encontraban en el lugar y vieron como sucedieron los hechos, entre ellas la propietaria del equino, declararon en el expediente y fueron parte de las pruebas que sostuvieron la acusación. También sumaron el testimonio de los policías que intervinieron en el procedimiento de detención.

La causa avanzó hasta la instancia del juicio. Sin embargo, en una audiencia realizada semanas atrás la fiscal Adjunta Daniela Ramírez informó que habían consensuado con el defensor Oficial Marcelo Caraballo cerrar el caso con un juicio abreviado e imponerle una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo porque tenía una condena previa dictada en marzo del mismo año, días antes de intentar robar el caballo.

Fue un hecho caratulado como hurto por escalamiento, por el que lo habían sentenciado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional más pautas de conducta por dos años. Por ese motivo las partes acordaron revocarle la condicionalidad de ese castigo e imponerle una pena única de dos años y seis meses de prisión efectiva.

La fiscal mencionó que se había entrevistado con la dueña del animal y había aceptado la propuesta. El defensor Caraballo adhirió a lo planteado por la Fiscal. Igual postura expresó el acusado, quien de ese modo admitió su culpa y aceptó el castigo acordado. Solo había pedido quedarse “unos días más en la comisaria” donde estaba detenido antes de ser transferido a un establecimiento penal “para culminar unos trámites”.

La investigación judicial fue realizada desde la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos. Archivo

La jueza María Florencia Caruso Martín no objetó el ofrecimiento de las partes y dictó la condena como lo habían expresado. Destacó que “la Fiscalía ha logrado probar el hecho imputado como tentativa de abigeato”, dado que no lograron cometer el robo porque fueron descubiertos. También valoró la confesión del propio Muñoz.

También dijo que compartía la calificación legal atribuida y el monto de la pena unificada. En el fallo la magistrada hizo lugar al pedido de permanecer al menos 10 días en la Comisaría 7ma, para regularizar trámites personales. Indicó que luego debían asignarle una plaza en un establecimiento penal para terminar de cumplir el castigo. En cuanto al cómplice de Muñoz, no aparece mencionado en este expediene.