Quiénes son los boqueteros de Fernández Oro vinculados al caso Otoño Uriarte

La Policía detuvo a dos delincuentes que intentaban ingresar a comercios de la zona céntrica. De quiénes se trataba y cómo continúa la investigación.

La policía detuvo a dos delincuentes que intentaban ingresar a comercios de la zona céntrica. Foto: gentileza

Un llamado recibido en la Comisaría 26 alertó que se había activado la alarma en uno de los locales de gastronomía llamado ''Milanga Costra'' en el casco céntrico de Fernández Oro . Minutos más tarde, personal policial detuvo a dos sujetos que habían ingresado a robar. Si bien no lograron sustraer nada, causaron daños materiales en tres locales.

Al que huyó por los techos los policías lo fueron siguiendo. El malhechor saltó un paredón de más de 3 metros y fue atrapado. En tanto que el otro fue detenido por otra patrulla en la vía pública, a poca distancia del sitio del hecho, informó el comisario Miguel Elifonzo , jefe de la unidad. Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a los calabozos de la Comisaría 26.

Según pudo conocer LM Cipolletti , el Ministerio Público Fiscal gestiona el traslado a la sede judicial para la formulación de cargos correspondiente y las pericias correspondientes estarán a cargo del Gabinete de Criminalística. En tanto, durante la tarde de hoy fueron trasladados al hospital local para ser examinados. Así fue el momento en el que los detenidos se fueron de la dependencia policial:

Quiénes son los boqueteros

Según se pudo confirmar uno de los acusados es José Hiram Jafri, uno de los cuatro hombres llevados a juicio por el secuestro y femicidio de la orense, Otoño Uriarte.

Respecto del otro detenido, se trata de Luis María Cau, familiar de Ricardo Néstor Cau, otro de los imputados por el crimen de la menor.

El vínculo con el femicidio Otoño Uriarte

Un nombre que aún no parece saber de verdadera justicia.

La noche del 23 de octubre del 2006, la adolescente de 16 años, desapareció camino a su casa, ubicada en la zona de chacras de Fernández Oro. El fallo judicial en el que fue sobreseído Federico Saavedra, quien era su novio, indica que la subieron por la fuerza a un vehículo y se la llevaron.

Su cuerpo apareció, con signos de haber sido abusada y asesinada, el 24 de abril del 2007 en el canal principal de riego, donde se encuentra la usina de El 30.

Por esta causa, Germán Antilaf, Maximiliano Lagos, José Hiram Jafri y Ricardo Néstor Cau, fueron condenados casi dos décadas después a cadena perpetua en marzo del 2025. Pero luego un Tribunal de Impugnación revocó esa sentencia a pedido de las defensas. El Ministerio Público Fiscal y la querella impugnaron esa absolución. No obstante el Tribunal de Impugnación con una nueva conformación de jueces confirmó la decisión anterior y los cuatro quedaron absueltos.

De todos modos el caso no está concluido por el abogado querellante Martín Palumbo, quien representa a Roberto, padre de la víctima, indicó en mayo último que apelarán el último fallo absolutorio mediante un recurso de impugnación extraordinario que presentarán al Superior Tribunal de Justicia.