Un cable de alumbrado público provocó la muerte de un perro y generó indignación

Un perro murió al tocar un cable caído en la vía pública. Vecinos habían alertado por el peligro en la zona.

Un trágico hecho ocurrió este lunes por la mañana en el barrio Villa Obrera , en Roca , cuando un perro murió electrocutado al tomar contacto con un cable energizado del alumbrado público que estaba colgando en la vía pública. Vecinos aseguraron que habían hecho los reclamos, pero desde el Municipio lo negaron.

El episodio tuvo lugar en la calle 1118, entre Rodhe y Artigas . La situación generó inmediata alarma entre los residentes del sector ante el riesgo inminente que representaba el tendido para cualquier peatón.

Según relataron los habitantes del lugar, la línea eléctrica llevaba varios días tirada en la calle y ya habían realizado advertencias por la peligrosidad de la situación. La mascota tocó el cable con electricidad y falleció en el acto.

La versión del Municipio

Desde la empresa distribuidora Edersa se aclaró públicamente que el cable correspondía al sistema de alumbrado público, una red cuya operación y mantenimiento no dependen de la distribuidora, sino que son de responsabilidad municipal.

Por su parte, desde el Municipio de Roca indicaron que enviaron una cuadrilla tras la difusión de las quejas públicas. Según el informe comunal, constataron un cable colgando de un poste que al momento de la inspección no tenía energía, atribuyendo su caída a los fuertes vientos registrados recientemente.

Desde la comuna afirmaron a ANR no registrar denuncias previas en sus sistemas ni otros desperfectos en el sector. En tanto, personal de Bienestar Animal retiró el cuerpo del perro y señaló que a simple vista no presentaba marcas evidentes de electrificación, por lo que la causa exacta del deceso no fue confirmada de forma oficial.

Señalización y la intervención final de Edersa

Tras la repercusión que cobró el caso en redes sociales, trabajadores municipales señalizaron la zona para resguardar el perímetro. Poco después, efectivos de la Policía acudieron al lugar para verificar lo sucedido.

Finalmente, y para neutralizar el peligro de manera definitiva, una cuadrilla de la distribuidora Edersa se presentó en el sitio y procedió a retirar el cable del alumbrado público, dejando fuera de riesgo el tránsito en el barrio.