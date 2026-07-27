Le dieron un balazo en el cuello a un vecino de Cipolletti y buscan a un hombre y a una mujer como presuntos autores

Ocurrió el domingo por la noche en barrio San Lorenzo. Investigan si lo atacaron para robarle su camioneta. La víctima estaba internada en una clínica privada.

El ataque en el que hirieron a un vecino de un balazo ocurrió en el barrio San Lorenzo, jurisdicción de la Comisaría 32 de Cipolletti.

Un hombre de 69 años de edad sufrió un balazo en la zona del cuello y permanece internado en una clínica privada de Cipolletti. El ataque se registró el domingo 26 entre las 20 y 21 en un sector de la calle Río Gallegos, en el barrio San Lorenzo , y las primeras presunciones indican que fue durante el intento de robo de su camioneta.

Según los datos que trascendieron del hecho, la victima regresaba a su casa cuando fue sorprendido por una pareja -un hombre y una mujer-, quienes lo habrían interceptado para apoderarse de su vehículo.

Aún no se determinó en qué circunstancia, pero el conductor recibió un disparo de arma de fuego en la zona del cuello, por lo que requirió asistencia médica de urgencia, en tanto que los supuestos autores escaparon.

Primeros pasos de la investigación del intento de robo

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32 junto con el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscalía de turno, a cargo del titular Oscar Cid y la adjunta Laura Olea.

Los investigadores se abocaron a buscar pistas para atrapar a los delincuentes. Recababan imágenes de cámaras de seguridad y se entrevistaban a vecinos y transeúntes.

El incidente generó una gran conmoción en el sector barrial cipoleño. Según trascendió, pese a la gravedad de la herida el vecino se encontraba estable.

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