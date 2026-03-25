Motochorros armados le robaron la moto a un repartidor: "Metele un cuete"

Un trabajador que realizaba una entrega fue encañonado por dos delincuentes en un barrio de Cipolletti. Una cámara de seguridad registró el hecho.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad en el barrio San Lorenzo de Cipolletti.

Dos delincuentes en moto encañonaron a un repartidor de Pedidos Ya para robarle su vehículo, con el que se dedica a trabajar.

El ataque se produjo el martes minutos después de las 20 en la calle Entre Ríos al 200, a metros de San Luis, en el barrio San Lorenzo de Cipolletti . Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de una propiedad vecina, justo donde ocurrió el hecho.

Fue un momento de alto riesgo para la víctima que quedó reflejado no solo en las imágenes que se hicieron virales, sino también por el audio que captó el dispositivo: se puede escuchar que uno de los asaltantes le grita al otro en varias oportunidades “Metele un cuete” , en alusión a un balazo de arma de fuego. Más dramático aún, también se alcanza a oír que pide que no le dispararan.

Correr por su vida

Según se pudo averiguar, el muchacho había concurrido al lugar para realizar la entrega de un pedido, cuando inesperadamente aparecieron los ladrones en una moto blanca, tipo enduro, ambos con cascos.

Uno de ellos, al parecer el acompañante, bajó y lo encañonó para que le entregara el rodado, de 110 cc. Ahí fue cuando el cómplice le pidió que abriera fuego.

Tras verse sorprendido el muchacho entregó su vehículo, y ante las graves amenazas corrió a refugiarse detrás de un pilar de electricidad, mientras los ladrones se llevaban su moto.

"Metele un cuete": motochorros le robaron la moto a un repartidor en Cipolletti

Posteriormente el damnificado se acercó a la Comisaría 32 ubicada en el barrio La Paz y radicó la denuncia. Relató que dos sujetos con sus rostros cubiertos (por los cascos) le habían robado su vehículo bajo amenazas y que a simple vista advirtió que lo apuntaban con un arma de fuego.

Comenzó la investigación para dar con los sospechosos

Fuentes de esa dependencia informaron que la presentación motivó el inicio de una investigación con la intervención de la Fiscalía de turno y la colaboración de la Brigada de Investigaciones. Entre las medidas, se requirió un relevamiento de cámaras de seguridad aledañas y se solicitó también el material tomado por las de sistema 911. Hasta el momento los motochorros no fueron atrapados.