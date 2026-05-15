Tragedia en la Ruta 22: quién era la víctima del choque frontal

Profundo dolor en Cervantes. La víctima de la tragedia de la Ruta 22 tenía una activa participación en la vida institucional de la ciudad.

La comunidad de Cervantes y el Alto Valle rionegrino se encuentran conmocionados tras confirmarse la identidad de la víctima fatal del trágico accidente ocurrido este jueves por la mañana sobre la Ruta 22 . Se trata de Omar Edgardo Moreno , un hombre de profunda trayectoria institucional, política y empresarial en la ciudad.

Omar Moreno no era solo un vecino conocido, sino un protagonista activo en la vida institucional de Cervantes. Su compromiso con el marco legal y democrático de la ciudad quedó sellado en la historia local al desempeñarse como Convencional Municipal en la redacción de la Primera Carta Orgánica de 1989 .

Su vocación de servicio lo llevó a ocupar diversos roles de relevancia con el paso de las décadas. Entre 2007 y 2011 , integró el Tribunal de Cuentas del municipio, y más recientemente, en 2019 , volvió a aportar su experiencia como Convencional Municipal durante la reforma de la Carta Orgánica.

choque Cervantes

Desde el ámbito partidario, los Radicales de Cervantes lo despidieron con sentidas palabras, destacando su labor en la Cámara de Comercio, su participación en la época de la ley de lemas y su rol como empresario que siempre apostó al desarrollo local. "Despedimos con profunda tristeza a Omar Moreno, quien siempre trabajó con dedicación desde cada lugar que le tocó ocupar", expresaron sus correligionarios.

Mensajes de dolor y acompañamiento

El fallecimiento de Moreno generó una ola de mensajes de condolencias que reflejan el respeto que cosechó en distintos sectores. La Intendenta Municipal, Claudia Montanaro, junto a su equipo de gobierno, manifestó su lamento por la pérdida de quien fuera una pieza clave en la arquitectura institucional de la ciudad.

Asimismo, la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA), perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), emitió un comunicado oficial para acompañar en el dolor a la docente jubilada de dicha institución, Marisa Biec, esposa de Moreno, y a toda su familia ante esta irreparable pérdida.

El accidente en la Ruta 22

El trágico suceso que terminó con la vida de Moreno ocurrió alrededor de las 10:30 de este jueves 14 de mayo. El incidente consistió en un choque frontal sobre un tramo de la Ruta 22 que aún no cuenta con configuración de autovía, en cercanías de Cervantes.

Moreno conducía un Ford Focus que circulaba en sentido este e impactó, por causas que aún son materia de investigación, contra un Peugeot 307 que se desplazaba en dirección contraria. Debido a la violencia del impacto, Moreno falleció en el lugar.

En el operativo de emergencia intervino personal policial, de salud y dotaciones de bomberos, quienes debieron utilizar herramientas neumáticas para liberar a los ocupantes de los vehículos. Además de la víctima fatal, otras tres personas resultaron con heridas de diversa gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde permanecen bajo observación médica.

El Ministerio Público Fiscal ha tomado intervención en el caso, ordenando las pericias correspondientes al gabinete de Criminalística para determinar las responsabilidades penales del siniestro.