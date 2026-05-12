Megaoperativo sorpresa en Ruta 22: "Hay multas de todo tipo"

Video. Más de tres horas en un procedimiento conjunto entre las camineras de Cipolletti y Allen , que convocó a distintas divisiones. Resultados sorprendentes.

En una jornada marcada por un despliegue de seguridad inusual, este martes se llevó a cabo un imponente operativo policial en la Ruta 22 . Durante tres horas, diversas fuerzas de seguridad y organismos de control se apostaron en un punto estratégico para realizar verificaciones exhaustivas tanto de vehículos como de personas.

El exitoso procedimiento tuvo lugar en el límite entre Fernández Oro y Allen , funcionando de manera conjunta entre las camineras de Cipolletti y Allen .

La magnitud del despliegue se hizo notar por la participación de múltiples divisiones: Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial , la División Canes , el área de Toxicomanía , el Departamento de Sustracción de Automotores e Inspectores de Transporte Provincial .

Resultados y controles en Ruta 22

El procedimiento se extendió de 9 a 12 y arrojó un saldo de numerosas infracciones. Según detalló Frank Rivas, jefe de la Caminera de Cipolletti, las tareas no se limitaron a la identificación de rutina: “Se identificaron varios vehículos y personas, se hicieron test de alcoholemia y hubo multas de todo tipo, por usos de cinturón, exceso de velocidad, falta de documentación…”, precisó el funcionario en declaraciones a LM Cipolletti.

Mega operativo sorpresa en la ruta 22

A pesar de la gran cantidad de personal y unidades móviles apostadas a la vera del camino, las autoridades destacaron que no hubo complicaciones de tránsito.

Operativo (1)

Según indicaron, el flujo vehicular fue “bastante fluido", ya que al tratarse de una zona de ruta ancha se pudo trabajar sin generar cuellos de botella ni demoras significativas para los conductores que circulaban por el sector.

Balance positivo de un control inédito

Pese a que “estuvo fresca la mañana”, el balance general del operativo fue satisfactorio para las fuerzas intervinientes. La efectividad del trabajo coordinado dejó la puerta abierta para repetir la experiencia en el corto plazo, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad vial en la región.

“Coordinar entre todos juntos el próximo”, fue la consigna final tras el cierre del operativo pasado el mediodía.