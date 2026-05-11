Quiso llevarse más de 4 kilos de carne escondidos entre la ropa y terminó detenido

Ocurrió en un supermercado de Cipolletti. Intentó escapar con peceto sin pagar, pero fue retenido por seguridad y quedó imputado.

Personal de la Comisaría 4ta llevó a cabo la detención del sujeto en el centro de la ciudad. Foto: Archivo.

Un insólito episodio ocurrió el domingo por la noche en Cipolletti , cuando un hombre intentó robar mercadería de un supermercado escondiéndola entre sus prendas.

El hecho se registró en un comercio ubicado sobre calle Roca al 600 , cerca de las 20.

Según se informó, el sospechoso llevaba entre su ropa más de 4 kilos de peceto sin abonar , con la intención de retirarse del lugar sin ser detectado.

Sin embargo, el accionar fue advertido por el personal de seguridad privada, que intervino de inmediato.

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Intentó escapar, pero lo atraparon

Tras ser descubierto, el hombre intentó huir, pero fue retenido por los empleados sobre calle Sarmiento, a pocos metros del supermercado.

En paralelo, se dio aviso al Centro Regional de Emergencias, que activó el protocolo policial.

Detenido e imputado

Efectivos de la Comisaría 4° llegaron al lugar y procedieron a la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la unidad policial.

Quedó imputado por hurto en grado de flagrancia, mientras avanza la causa judicial.

Robo en supermercados: cayeron ladrones con productos ocultos

Semanas atrás, dos personas fueron demoradas tras intentar llevarse mercadería sin pagar en supermercados. Intervino la Policía y la Fiscalía.

Los intentos de hurto en supermercados volvieron a quedar en el centro de la escena tras dos intervenciones policiales registradas en las últimas horas en Río Negro. Los hechos ocurrieron en Allen y Viedma, donde efectivos policiales lograron interceptar a personas que intentaban llevarse mercadería sin abonar, en episodios que reflejan una problemática recurrente en comercios de gran circulación.

El primero de los casos se produjo en Allen, en un supermercado ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Don Bosco. Allí, personal de la Comisaría 6º intervino luego de detectar a un hombre que intentaba retirarse del local con distintos productos ocultos entre sus prendas. Según se informó, los efectivos se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional dentro del comercio cuando advirtieron la maniobra.

En Viedma, se registró un episodio de características similares. En este caso, una mujer fue aprehendida tras ser detectada por el sistema de cámaras de seguridad de un supermercado cuando ocultaba mercadería entre sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando personal del comercio advirtió la situación y dio aviso a la policía. Efectivos de la Unidad 30 acudieron al lugar y constataron que la mujer había atravesado la línea de cajas sin abonar los productos.