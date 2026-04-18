Robó en un cementerio y lo atraparon: el insólito objeto que se llevó

Un vecino alertó sobre la presencia de un hombre que se había llevado diferentes elementos pertenecientes a los difuntos. La insólita excusa del ladrón.

Un vecino alertó sobre la presencia de un hombre que se apoderó de diferentes elementos de los difuntos.

Un extraño robo tuvo lugar en el cementerio roca Municipal de General Roca . Un hombre de 23 años fue atrapado luego de intentar robar diferentes elementos desde el interior del espacio ubicado en la intersección de las calles Mendoza y Del Libertador .

El procedimiento se llevó adelante en la tarde de jueves, cuando un vecino alertó a la unidad policial sobre un hombre que se retiraba del lugar tras apoderarse de objetos pertenecientes a los difuntos.

Los agentes iniciaron el operativo a partir de la descripción aportada por el vecino, un móvil que patrullaba por la zona identificó a una persona con características similares sobre la calle Epifanio.

cementerio rocaa Gentileza.

Durante el cacheo de seguridad, los uniformados descubrieron que llevaba una cruz de bronce entre sus prendas. Además, en el interior de la mochila llevaba dos floreros de vidrio y una fotografía con marco metálico.

cementerio roca Cementerio Municipal de General Roca.

Ante esta situación, se procedió a su inmediata detención. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que el joven permanezca detenido por el delito de hurto y se continúe con las actuaciones judiciales correspondientes.