Otro detenido por cuatrerismo en el Valle Medio y seis vacunos recuperados que habían sido robados

El operativo lo realizó policías de la Brigada Rural cuando detectaron una camionea que llevaba animales durante un recorrido de prevención. El secretario de Seguridad Daniel Jara estuvo en el lugar.

Otro caso de abigeato se registró en el Valle Medio provincial. Detuvieron a un sospechoso y secuestraron animales, una camioneta, un carro o otros elementos vinculados al hecho.

Un hombre de 45 años de edad fue detenido en Lamarque, la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino, luego de que fuera sorprendido manejando una camioneta que tiraba un carro en el que llevaba cuatro vacas , que luego se corroboró habían sido robadas el lunes en un establecimiento rural de la zona.

El procedimiento se llevó a cabo el último martes y tuvo tal trascendencia, que hasta el ministro de Seguridad, Daniel Jara y jefes policiales de la región estuvieron en el lugar.

El hallazgo se produjo durante un control que personal de la Brigada Rural que realizaban recorridas de prevención sobre la Ruta Nacional 250 detectaron una a Chevrolet S-10 que transportaba animales.

Cuando los efectivos intentaron identificar al conductor, ignoró las señales policiales y continuó su marcha hasta ingresar a una chacra ubicada en las afueras de Lamarque, cerca de la Escuela 112.

Brigada Rural Valle Medio

Sin perder de vista el rodado, los uniformados avanzaron hasta el predio y advirtieron una maniobra que despertó aún más sospechas, destacaron fuentes de la fuerza.

El hombre descendió rápidamente y liberó los animales que transportaba en el carro, dejándolos dentro del establecimiento rural. Al ser consultado por la documentación obligatoria para el traslado de hacienda, manifestó que no contaba con ningún respaldo que justificara el movimiento de las vacas.

Mientras se realizaban las primeras verificaciones, los efectivos detectaron que los animales presentaban características similares a las descriptas en una denuncia radicada apenas un día antes por la sustracción de ganado. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso la custodia del lugar mientras se gestionaba una orden judicial de allanamiento.

Vacas rescatadas Lamarque 3.jpeg

Horas más tarde se concretó el procedimiento en el predio rural. Allí, además de secuestrar distintos elementos de interés para la investigación, los policías lograron verificar la presencia de los animales denunciados como robados. El productor damnificado participó de las diligencias y pudo reconocer seis vacas como propios, lo que permitió avanzar rápidamente con la restitución.

Además de la detención del sospechoso por el delito de "abigeato agravado", el operativo también incluyó el secuestro de una camioneta Chevrolet S-10 utilizada para el transporte, un carro ganadero, cuatro teléfonos celulares, una sierra sable eléctrica, cartuchos de distintos calibres y otros elementos que ahora forman parte de la causa judicial.

También incautaron otros dos bovinos, un ternero y tres caballos por infracciones a la Ley Pecuaria Provincial 2534. Toda la evidencia reunida durante la jornada resultó fundamental para fortalecer la investigación y reconstruir la maniobra bajo análisis.

Se destacó que durante la jornada también se hicieron presentes el ministro de Seguridad, Daniel Jara-; el Jefe de La Unidad Regional IV, comisario Mayor Juan Carlos Bautista y el segundo Jefe de dicha Unidad, comisario Inspector Daniel González.

El cuatrerismo, un delito que se repite en la región

El robo de ganado es un delito que se repite en distintos puntos de la provincia. En el Valle Medio se han registrado en los últimos meses varios casos con procedimientos policiales resonantes.

En abril último hubo operativo también en Lamarque que tuvo como resultado l secuestro de 127 vacas, un monto millonario de dinero, armas de fuego, balas de distintos calibres y teléfonos celulares, entre otros elementos. En ese caso hombre de 32 años fue detenido e imputado por el delito de “abigeato agravado”. Quedó en libertad y deberá cumplir medidas de comportamiento, además de llevar una botillera electrónica, con lo que lo monitorearán por GPS.

Días después fue arrestado otro sujeto acusado de integrar un grupo delictivo sospechado de robar ganado en el área ribereña y de islas del río Negro, en la zona de Choele Choel. Dada la magnitu del procedimiento, desde la fuerza lo bautizaron “operativo banda de los ríos”.

De acuerdo a lo que se destacó, el despliegue policial incluyó la persecución de una embarcación cuyo conductor intentó escabullirse de los controles policiales navegando las aguas del río Negro, con la que incluso intentaron embestir la lancha en la que iban los uniformados.