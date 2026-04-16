Cinematográfica persecución por el río Negro en busca de ladrones de ganado

Un vecino escuchó disparos y alertó a la Policía. La persecución fue en el agua, donde intentaron embestir la lancha de los uniformados.

Un hombre fue detenido en Choele Choel acusado de abigeato y resistencia a la autoridad. Fue después de una persecución por el río Negro. Los policías lo reconocieron.

La Policía rionegrina detuvo a un sujeto acusado de integrar un grupo delictivo que sospechada de robar ganado en el área ribereña y de islas del río Negro , en la zona de Choele Choel .

El procedimiento se llevó a cabo el último miércoles y dada la magnitud que adquirió, desde la fuerza lo bautizaron “operativo banda de los ríos ”.

De acuerdo a lo que se destacó, el despliegue policial incluyó la persecución de una embarcación cuyo conductor intentó escabullirse de los controles policiales navegando las aguas del río Negro, con la que incluso intentaron embestir la lancha en la que iban los uniformados.

puente choele choel

Con posterioridad, en horas de la tarde, se produjo el arresto del prófugo -de 49 años edad edad-, que había sido identificado durante el seguimiento.

Asimismo, se ordenaron allanamientos en los que se logró secuestrar la embarcación utilizada por los sospechosos y al requisarla encontraron cartuchos de distintos calibres y prendas de vestir con manchas rojas, que podrían ser de sangre.

Disparos sospechosos

El operativo “banda de los ríos” en el marco de una investigación por los delitos de “presunto abigeato, atentado y resistencia a la autoridad".

Todo comenzó minutos antes de las 10 de la mañana, cuando el personal de la Brigada Rural fue alertado por un vecino, que dijo haber escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona ribereña del río Negro, a la altura del campo Santa Celestina, en el sector conocido como Tragua – Tragua, en jurisdicción de Choele Choel.

Con la colaboración de un productor rural, que facilitó una embarcación, efectivos de la Brigada ingresaron al río y detectaron la presencia de una lancha, en la que se desplazaban dos hombres y que navegaba aguas arriba, es decir desde Pomona hacia Choele Choel.

Río Negro Choele

Al intentar interceptarlos, los ocupantes de la embarcación desoyeron la voz de alto y habrían intentado embestir al personal policial, lo que dio inicio a una persecución río arriba, destacaron las fuentes.

Al mismo tiempo, y con ayuda de personal de la Comisaría 8va de Choele Choel, se montó un operativo que dispuso controles en puntos estratégicos como la bajada de lanchas de Isla 92 y el sector conocido como bombas de agua del DPA, cercano al puente carretero.

Una lancha abandonada

Ya en persecución, los efectivos hallaron, algunos kilómetros más adelante, la lancha abandonada en un sector conocido como “La Rinconada”, pero sin lograr dar con los sospechosos, aunque uno de ellos – quien éste miércoles quedó detenido – había sido ya identificado por ser conocido por la prevención policial.

Durante la huida, los individuos se fueron deshaciendo de parte de la carne que llevaban arrojándola a las aguas del río.

Además, en una isla cercana se hallaron bolsas con restos que serían de origen animal, lo que refuerza la hipótesis de un hecho de abigeato. La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales, la intervención del Gabinete de Criminalística y la convocatoria de un profesional veterinario para determinar el origen de la carne, el tipo de animal y su estado sanitario.