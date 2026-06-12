Intentó robar un kiosco en Cipolletti y la empleada lo corrió a palazos

Una trabajadora frustró un asalto con un palo de madera. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Una empleada de un kiosco persiguió con un palo a un hombre que intentó robarle.

Este jueves, cerca de las 22 horas, un hombre ingresó a un kiosco ubicado en la intersección de Avenida Perón e Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones a la Universidad Nacional del Comahue (Unco), en Cipolletti , con la intención de robar . Lo que no esperaba era la respuesta de la empleada que estaba de turno: lejos de paralizarse, la trabajadora tomó un palo de madera y lo persiguió hasta echarlo del local.

La trabajadora relató cómo vivió cada segundo del episodio. Según su testimonio, en el momento del intento de asalto se encontraba contando la caja del cierre del día. El agresor se acercó al mostrador, le habló y aprovechó su distracción para intentar tomarle la mano, en lo que pareció ser el primer movimiento para arrebatarle el dinero.

"Cuando me habló, estaba medio desorientada, me quiso agarrar la mano y en ese momento me corrí", contó la empleada. La situación escaló rápidamente cuando el hombre, lejos de retirarse, comenzó a moverse hacia el interior del local, cruzando hacia el lado del mostrador donde ella se encontraba.

Fue en ese instante cuando la trabajadora tomó la decisión que definiría el resultado del episodio. "Vi que no se quiso dar por vencido, cuando vi que se estaba viniendo para este lado dije: bueno, es ahora o nunca", relató con precisión sobre el momento en que eligió no quedarse inmóvil.

robo kiosko cipolletti palazo empleada La empleda que se defendió con un palo de madera, aseguró que no es la primera vez que ocurre en ese local. (Foto: gentileza Canal 10)

Un palo como medida de seguridad

La herramienta que usó para defenderse no fue improvisada del todo. El local contaba con un palo de madera que habitualmente utilizan para cerrar las persianas del negocio, y que las empleadas decidieron mantener a mano como medida preventiva tras un antecedente similar. "A una compañera ya le había pasado. Por eso dejamos el palo cerca para poder defendernos si nos pasa algo", explicó.

Con ese elemento en la mano, la empleada enfrentó al agresor. La reacción fue inmediata: "El chico se asustó más que yo, así que se fue". Tras la huida del hombre, la trabajadora tomó las llaves del local, cerró la puerta y aseguró el kiosco.

La empleada reconoció que tenía miedo, pero también que actuó con convicción. "No quería que pasara nada violento, pero tampoco quería estar con las manos vacías", afirmó. Y detalló que el delincuente llevaba un morral y que parecía tener intenciones de llevarse dinero en efectivo. "Estaba muy empedernido en querer llevarse la plata, no quería llevarse otra cosa. Tenía intenciones de sacar algo, pero nunca sacó nada. Por suerte la conté bien", sostuvo.

Intentó robar un kiosco en Cipolletti y la empleada lo sacó a palazos

Cámaras, denuncia y nuevas precauciones

El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, lo que facilitó la posterior radicación de la denuncia en la comisaría correspondiente. Las imágenes podrían resultar clave para la identificación del agresor.

Pasadas las horas, la trabajadora procesó lo ocurrido con una mezcla de alivio y nuevas precauciones. "Hoy estoy más tranquila y también más precavida. A la noche comienzo a cerrar más temprano", señaló. Fue el primer episodio de este tipo que vivió en primera persona, aunque no el primero en registrarse en el mismo local.