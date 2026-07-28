Anunciaron un corte total de tránsito por tres días en Cipolletti: los detalles

Desde este miércoles, el tránsito vehicular se verá afectado en su totalidad hasta el fin de semana. ¿A qué se debe?

Este miércoles cortarán el tránsito vehicular en una intersección clave de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti informó que este miércoles 29 de julio se implementará un corte total de tránsito en un sector clave de la ciudad debido a trabajos de infraestructura cloacal. La medida impactará directamente en la circulación vehicular.

El corte se realizará desde las 8 en calle Alem , entre La Esmeralda y Sáenz Peña . La interrupción afectará tanto el tránsito habitual como el transporte en la zona, por lo que se recomienda prever recorridos alternativos.

Las tareas estarán a cargo de Aguas Rionegrinas ( ARSA ) y consisten en el recambio de un colector cloacal de 400 milímetros de diámetro. Se trata de una intervención estructural que apunta a mejorar el sistema sanitario urbano.

Según se detalló oficialmente, los trabajos se desarrollarán a una profundidad aproximada de dos metros, lo que requiere un operativo complejo y condiciones de seguridad específicas. La duración estimada de la obra es de 72 horas.

Durante ese lapso, el corte será total en el tramo sur de calle Alem, incluyendo las cabeceras en La Esmeralda y Sáenz Peña. La presencia de personal de Tránsito buscará ordenar la circulación y evitar inconvenientes mayores.

El corte se debe a trabajos que llevará adelante ARSA sobre un colector cloacal. Estefania Petrella

Mejoras en la infraestructura y el servicio

Desde ARSA explicaron que la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti. El objetivo es optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca no solo reemplazar infraestructura deteriorada, sino también acompañar el crecimiento urbano y la demanda creciente de servicios básicos. La renovación de colectores resulta clave para evitar colapsos y desbordes.

Este sábado 1 de agosto, el tránsito también se verá afectado por un operativo de seguridad en la ciudad. Antonio Spagnuolo

Sábado con restricciones por simulacro vial

Además del corte previsto para el miércoles, el municipio confirmó una nueva restricción al tránsito para el sábado 1 de agosto. En este caso, se trata de un operativo vinculado a una actividad de concientización.

Desde las 13, se realizará un simulacro de siniestro vial en la intersección de La Esmeralda y Antonio Turrín. La actividad implicará el corte total de circulación durante aproximadamente una hora y media.

El ejercicio recreará un accidente múltiple entre un colectivo de pasajeros, un automóvil y una motocicleta. El objetivo es mostrar el accionar de los equipos de emergencia y generar conciencia sobre la seguridad vial.

El operativo consistirá en un simulacro de accidente de tránsito en el que participarán diferentes organismo de emergencia. Antonio Spagnuolo

Desvíos y operativo de tránsito

Durante el simulacro, se implementarán desvíos en distintos puntos estratégicos para garantizar la circulación alternativa. Los cortes estarán señalizados y contarán con asistencia de personal municipal.

Los desvíos se ubicarán en intersecciones como La Esmeralda con La Plata, Ortiz, Jauretche, Esquiú y Turrín, además de M. Muñoz y Turrín. Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones.

El simulacro es organizado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro. Participarán múltiples organismos, entre ellos Salud Pública, Policía, Bomberos, Protección Civil y personal de Tránsito.

También formarán parte estudiantes de carreras vinculadas a emergencias, ONG de distintas provincias y familiares de víctimas de siniestros viales. La actividad busca fortalecer la articulación entre instituciones y mejorar los tiempos de respuesta.