Realizarán un simulacro de accidente múltiple en Cipolletti: cortes de tránsito y homenajes previos

Cipolletti realizará un simulacro de siniestro vial múltiple este sábado. Habrá desvíos de tránsito y homenaje con Estrellas Amarillas.

El Municipio y el hospital realizarán un simulacro de accidente múltiple en Cipolletti.

El sábado 1 de agosto , a partir de las 13 , se llevará a cabo un simulacro de accidente de tránsito en la esquina de La Esmeralda y Antonio Turrín . La actividad recreará un choque múltiple entre un colectivo de pasajeros, un automóvil y una motocicleta.

La propuesta está organizada por la secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro , con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la prevención vial y exhibir la labor articulada de los equipos de respuesta ante una emergencia.

El operativo contará con la presencia de Salud Pública , Policía de Río Negro , Bomberos Voluntarios , Protección Civil , personal de Tránsito y agentes de la Dirección General de Cultura .

También sumarán su trabajo ONG de distintas provincias, familiares de víctimas fatales y estudiantes de las carreras de Criminalística, Emergencias y Enfermería.

El desarrollo de este tipo de ejercicios busca fortalecer la coordinación entre las distintas áreas, optimizar los tiempos de respuesta ante un evento real y visibilizar ante la ciudadanía las consecuencias físicas y operativas de un siniestro de gravedad.

El Municipio y el hospital realizarán un simulacro de accidente múltiple en Cipolletti. Antonio Spagnuolo

Desvíos y cortes de tránsito confirmados

El simulacro tendrá una duración aproximada de una hora y media. Mientras se desarrolle la actividad, el paso vehicular estará totalmente cortado en la zona y se dispondrán los siguientes puntos de desvío:

La Esmeralda y La Plata.

La Esmeralda y Ortiz.

La Esmeralda y Jauretche.

La Esmeralda y Esquiú.

La Esmeralda y Turrín.

Miguel Muñoz y Turrín.

La convocatoria está abierta a vecinos y vecinas que deseen presenciar el operativo y acompañar la jornada de educación y prevención vial.

Homenaje previo y pintada de Estrellas Amarillas

Como instancia previa, el viernes 31 de julio por la mañana se concretará el descubrimiento de cartelería y la pintada de Estrellas Amarillas en diversos puntos de la localidad para recordar a quienes perdieron la vida en hechos de tránsito.

En esta jornada se colocarán marcas en memoria de: