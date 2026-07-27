Realizarán un simulacro de accidente múltiple en Cipolletti: cortes de tránsito y homenajes previos
Cipolletti realizará un simulacro de siniestro vial múltiple este sábado. Habrá desvíos de tránsito y homenaje con Estrellas Amarillas.
El sábado 1 de agosto, a partir de las 13, se llevará a cabo un simulacro de accidente de tránsito en la esquina de La Esmeralda y Antonio Turrín. La actividad recreará un choque múltiple entre un colectivo de pasajeros, un automóvil y una motocicleta.
La propuesta está organizada por la secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la prevención vial y exhibir la labor articulada de los equipos de respuesta ante una emergencia.
Te puede interesar...
Participación institucional y objetivos del operativo
El operativo contará con la presencia de Salud Pública, Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, personal de Tránsito y agentes de la Dirección General de Cultura.
También sumarán su trabajo ONG de distintas provincias, familiares de víctimas fatales y estudiantes de las carreras de Criminalística, Emergencias y Enfermería.
El desarrollo de este tipo de ejercicios busca fortalecer la coordinación entre las distintas áreas, optimizar los tiempos de respuesta ante un evento real y visibilizar ante la ciudadanía las consecuencias físicas y operativas de un siniestro de gravedad.
Desvíos y cortes de tránsito confirmados
El simulacro tendrá una duración aproximada de una hora y media. Mientras se desarrolle la actividad, el paso vehicular estará totalmente cortado en la zona y se dispondrán los siguientes puntos de desvío:
- La Esmeralda y La Plata.
- La Esmeralda y Ortiz.
- La Esmeralda y Jauretche.
- La Esmeralda y Esquiú.
- La Esmeralda y Turrín.
- Miguel Muñoz y Turrín.
La convocatoria está abierta a vecinos y vecinas que deseen presenciar el operativo y acompañar la jornada de educación y prevención vial.
Homenaje previo y pintada de Estrellas Amarillas
Como instancia previa, el viernes 31 de julio por la mañana se concretará el descubrimiento de cartelería y la pintada de Estrellas Amarillas en diversos puntos de la localidad para recordar a quienes perdieron la vida en hechos de tránsito.
En esta jornada se colocarán marcas en memoria de:
-
Emilio Crisanto Almirón (Circunvalación casi Venezuela).
Juan Carlos Huecho (Mosconi y Ruta 65).
Ariel Parra (Circunvalación y rotonda Cipolletti/Neuquén).
Gabriel Cares (Mariano Moreno y Tucumán).
Pedrito Chibli Bujer (Circunvalación casi Naciones Unidas).
Leé más
Accidente fatal: murió un joven tras un brutal choque contra un poste en la Ruta Chica
Una pareja pidió ayuda desesperada y dos policías lograron salvarle la vida a un bebé en Cipolletti
Lo acusaron por golpear a un inspector municipal durante un desalojo: Qué resolvió la Justicia
-
TAGS
- accidente
- Cipolletti
- municipio
Noticias relacionadas
Lo más leído