Accidente fatal: murió un joven tras un brutal choque contra un poste en la Ruta Chica

Tenía 20 años y había sido trasladado en código rojo al hospital de General Roca. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida.

El accidente falta se registró durante la mañana de este domingo a la altura de Cervantes. Foto: Gentileza.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial 65 , a la altura de Cervantes, terminó de la peor manera. Un joven conductor de 20 años que había sido hospitalizado de urgencia tras salir despedido de su vehículo falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

La confirmación llegó pasado el mediodía desde el hospital Francisco López Lima de General Roca, donde el joven había ingresado en estado crítico luego del violento impacto.

Fuentes del nosocomio confirmaron que el paciente presentaba un neumotórax grave al momento de su ingreso.

Según indicaron, el equipo de salud realizó todas las maniobras de reanimación posibles para intentar estabilizarlo, aunque las lesiones sufridas en el accidente resultaron fatales.

Cómo fue el trágico accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:30. El joven, oriundo de Cervantes, conducía un Ford Ka en sentido este-oeste, desde General Roca hacia esa localidad, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del vehículo.

El auto terminó impactando con extrema violencia contra un poste ubicado a la vera de la Ruta Chica. La fuerza del choque fue tan grande que el conductor salió despedido del habitáculo, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital bajo la modalidad de código rojo.

La investigación sigue en marcha

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes y personal de Criminalística trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho.

Las pericias buscarán determinar qué provocó que el joven perdiera el control del automóvil antes del impacto que terminó costándole la vida.

Otro violento choque en la Ruta Chica

La semana pasada, un hecho de imprudencia vial volvió a poner en alerta a los conductores que circulan por la zona. El episodio ocurrió sobre la ruta provincial 65, en el tramo que conecta Fernández Oro con Cipolletti, y quedó registrado por la cámara de un vehículo que circulaba adelante.

Según pudo reconstruirse, un Volkswagen Gol intentó realizar una maniobra de sobrepaso en un sector donde esta no estaba permitida. El auto terminó impactando por detrás a otro vehículo, generando una escena que un testigo describió como "una desgracia con suerte".

Marcelo, quien conducía la camioneta que registró el episodio, dialogó con LM Cipolletti y relató cómo se vivieron los segundos previos al choque. Contó que circulaban con sentido Cipolletti-Oro por la denominada "ruta chica" cuando comenzaron los inconvenientes.

Según su testimonio, cerca del Puente 83 ubicado a unos 500 metros de distancia hay un lomo de burro que obliga a los vehículos a frenar. Ese punto se convirtió en el escenario donde se desencadenó todo el episodio registrado.

Marcelo explicó que varios autos circulaban con exceso de velocidad, en un horario cercano al inicio de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, disputada alrededor de las 15:30 de este miércoles. Según su relato, eso explicaría el apuro de varios conductores.

El testigo relató que el vehículo que iba adelante, que describió como un Ford Ka, encendió las balizas y comenzó a frenar. Él hizo lo mismo, dejando distancia prudencial, mientras se formaba una fila de autos detenidos.

Fue en ese momento cuando, mirando por el espejo retrovisor, advirtió que un Volkswagen Gol no lograba frenar a tiempo. El impacto se produjo contra una camioneta Fiat Strada que circulaba detrás de él en la fila.

Marcelo relató que la Strada, tras recibir el impacto, comenzó a ser arrastrada hacia donde él se encontraba. Ante esa situación, decidió maniobrar hacia la banquina para evitar ser alcanzado también por el choque en cadena.