Leandro Paredes en Bariloche: Nieve, chocolates y el lamento de una fanática que se hizo viral

La llegada del ídolo de Boca tras otro destacado Mundial con la selección argentina revolucionó la cordillera. El lujoso hospedaje, qué declaro el crack y las reacciones.

Se supone que Paredes vino a Bariloche con su pareja y el resto de la familia. Foto de archivo @leoparedes20

El mediocampista de la Selección Argentina y de Boca , Leandro Paredes, revolucionó la Patagonia al ser visto en Bariloche . Su imprevista llegada, como adelantó LM Cipolletti , para un breve descanso se convirtió en tendencia, desatando una ola de comentarios y reacciones entre los fanáticos del fútbol.

Por lo pronto, el primer día de la corta estadía fue a pura nieve, de disfrute con sus afectos en un búnker lujoso y recibiendo muestras de carino de los rionegrinos y turistas.

Tras la intensa exigencia en la máxima cita, la presencia del volante en tierras sureñas llamó la atención de todos. Sin anunciar cuál sería el destino escogido para recargar energías, Paredes había adelantado días pasados que fue el propio director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena quien lo obligó a tomarse dos días de descanso obligatorios para desconectar del estrés acumulado tras el Mundial.

"Trato de devolver el cariño que me da la gente con este tipo de cosas, estando a disposición, si bien ahora el entrenador me obligó a que tenga dos días de descanso porque de verdad se siente todo lo que fue el Mundial, el viaje y el partido de hoy", declaró el volante tras el reciente triunfo del jueves por Copa Sudamericana.

Pese a sus ganas de reincorporarse de inmediato a los entrenamientos del equipo xeneize, el cuerpo técnico prefirió preservarlo físicamente y sugerirle un breve desenchufe en el sur argentino.

Detalles de la estadía en el Sur

Para disfrutar de su corta estadía, el futbolista eligió un lujoso complejo hotelero ubicado en las inmediaciones del histórico Hotel Llao Llao. Rodeado de paisajes imponentes, lagos y montañas, el jugador busca recargar las energías en una de las zonas más exclusivas de la Patagonia antes de sumarse nuevamente a la rutina del plantel profesional.

Como era de esperarse, la noticia generó una fuerte repercusión en la red social X. Los usuarios reaccionaron con ingeniosos comentarios entre los que se destacó la publicación de una seguidora, quien expresó su gracioso lamento por no haber podido cruzarse con el ídolo...

Estuve 10 días Bariloche hace dos semana, todos de lluvia. Volví y está nevando sin parar hace tres días y ahora resulta que Paredes se toma sus vacaciones allá. Prueba de que dios me odia. — Pauli (@birrinchen) July 25, 2026

Su mensaje recibió más de 500 likes, reflejando el sentir de muchos fanáticos locales que sueñan con una foto o un firma del campeón del mundo durante sus breves horas en la ciudad.

Paredes vino a Bariloche a pasar el finde justo cuando está cayendo una tormenta de nieve extraordinaria. Me preocupa que no pueda volver y se pierda los partidos de Boca — fer velasquez (@FeernaVelasquez) July 25, 2026