Profundo pesar por el fallecimiento de Adrián Epulef, el primer Bombero Voluntario

En su última charla con LM Cipolletti, el histórico voluntario dejó un mensaje a las nuevas generaciones: "nunca bajar los brazos".

La comunidad orense despide con tristeza a Adrián Epulef , reconocido como el primer bombero voluntario de la ciudad . La noticia de su fallecimiento se conoció este viernes y conmovió rápidamente a vecinos, autoridades y a toda la familia del cuartel local.

Gabriela Herrera , presidenta de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro , dialogó con LM Cipolletti y recordó a Epulef como uno de los primeros integrantes de la institución, formada en 1985, cuando los registros aún generan algunas dudas sobre la fecha exacta.

Herrera relató que Adrián acompañó cada aniversario del cuartel pese a su problema de audición, que dificultaba la comunicación directa. Los bomberos le acercaban invitaciones escritas y él respondía presente, llegando caminando o en bicicleta para dar el tradicional toque de sirena.

"Siempre lo esperábamos", contó la titular de la asociación, que remarcó la ausencia de una comisión de retirados dentro de la institución. Pese a eso, aseguró que quienes compartieron camino con Epulef lo recordarán con mucho cariño y respeto.

Despedida institucional y del intendente

La Comisión Directiva despidió a Epulef con un comunicado que lo definió como parte fundamental de los comienzos del cuartel. Destacaron su compromiso, su entrega y su vocación de servicio como el punto de partida de un camino que la institución continúa recorriendo con orgullo hasta hoy.

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, también despidió a Epulef en sus redes sociales. Recordó que lo conoció desde muy chico y que compartió años de trabajo junto a su padre, además de destacar la vocación de servicio que definió su vida.

Amati envió un abrazo a la familia de Epulef, a sus amigos y a toda la familia de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro, acompañándolos en un momento que definió como “especialmente doloroso para toda la comunidad orense”.

En el marco del 40 aniversario del cuartel, los Bomberos Voluntarios le realizaron el saludo uno a Adrián.

La voz de un pionero: sus propias palabras

En el marco de los 40 años del cuartel, Epulef había dialogado con LM Cipolletti y repasado los orígenes de la institución. Ingresó a los 30 años, tras un incendio en el barrio que le mostró la urgencia de contar con un cuartel propio.

"No podía ser que un pueblo como el nuestro no tuviera bomberos", relató entonces. Recordó que al principio eran apenas dos formados, con un camión prestado y equipos donados, y que debieron aprender a la fuerza, entre errores y mucho sacrificio personal.

Epulef también evocó las noches en vela y la angustia familiar durante cada emergencia. "Mi señora me esperaba con los nenes a las cuatro de la mañana. Cada bombero tiene una familia detrás, que sufre y se preocupa tanto como uno", había confesado.

Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro lo despiden este sábado con una formación de honor.

Su último mensaje a este medio fue un pedido dirigido a las nuevas generaciones del cuartel. "Quiero que los chicos no bajen los brazos. Que sigan cuidando la institución porque es parte de nuestra vida", expresó, remarcando que la institución nació del esfuerzo colectivo.

Epulef deja una huella imborrable en la historia de los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. Su testimonio, marcado por el sacrificio, la vocación y el compromiso, seguirá presente en cada generación de bomberos que continúa el camino que él mismo abrió hace cuatro décadas.