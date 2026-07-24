La Barrera Sanitaria frenó casi 85 toneladas de productos prohibidos
En Río Negro y otros puntos se detuvo el paso de cargamentos hacia la región; lo requisado siguió un destino puntual y solidario.
Durante los primeros seis meses del año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) impidió el ingreso a la Patagonia de 84.806 kilogramos de productos vegetales y animales que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes en la región.
Los decomisos se concretaron en el marco de las inspecciones habituales que ejecuta la Barrera Sanitaria Patagónica en rutas y aeropuertos. Las detecciones alcanzaron tanto a cargas comerciales como a vehículos particulares y equipajes de pasajeros que ingresaban a la región protegida.
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La Brigada Canina de SENASA se consolidó como una herramienta indispensable para el control fronterizo. Los binomios, integrados por un inspector guía y un can adiestrado, agilizan las inspecciones gracias al olfato entrenado de los animales.
En el primer semestre, los canes participaron de 3.859 inspecciones y lograron 693 detecciones de productos cuyo ingreso estaba prohibido. Su desempeño se transformó en un factor determinante para sostener la eficacia de los controles sanitarios.
Un estatus sanitario con valor exportador
La Patagonia argentina posee un estatus sanitario diferenciado al estar libre de plagas y enfermedades que afectan a otras regiones del país y del exterior. Esa condición constituye un patrimonio estratégico para la producción regional.
Bajo el lema "Patagonia región única, sanidad diferenciada", SENASA trabaja junto a los gobiernos provinciales y la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), integrada por todas las provincias patagónicas, Buenos Aires y el sector privado productivo.
El objetivo es impedir el ingreso de productos que puedan ser vehículo de fiebre aftosa, moscas de la fruta o Lobesia botrana, preservando así las ventajas competitivas de la región en los mercados internacionales más exigentes.
Destino solidario de la mercadería decomisada
Tras cada procedimiento, personal de SENASA evalúa si la mercadería decomisada resulta apta para consumo humano. Cuando se cumple ese requisito, los productos se destinan a instituciones de bien público ubicadas al norte de la barrera sanitaria.
Puestos de control y áreas libres reconocidas
Quienes viajan hacia la Patagonia deben tomar recaudos con los alimentos que transportan, ya que la región está declarada Área Protegida de plagas y enfermedades agropecuarias de relevancia productiva.
Por ello, al ingresar a la Patagonia los viajeros se encuentran con Puestos de Control Interno (PCI), donde se controlan alimentos y otras mercancías bajo competencia de SENASA, incluida la documentación zoofitosanitaria de las cargas. Este puesto se encentra ubicado en el ingreso a Río Colorado.
El Sistema Cuarentenario Patagónico comprende el área Libre de Moscas de la Fruta y también es reconocido internacionalmente como Área Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, un doble estatus que sostiene la exportación agropecuaria.
Qué productos tienen restricciones vigentes
Entre los productos de ingreso restringido sin certificación zoofitosanitaria figuran animales en pie y productos, subproductos y derivados de origen animal, regulados por la Resolución SENASA 82/2013 para personas, equipajes y transportes.
En el caso vegetal, la restricción alcanza a una extensa lista de frutas hospedantes de moscas de la fruta, como cítricos, carozos, kiwi, manzana, pera y palta, entre muchas otras especies reguladas.
También queda restringido el material de propagación vegetal: plantas, plantines y esquejes que puedan portar plagas, los cuales deben circular con rótulo identificatorio y documentación sanitaria conforme a la normativa vigente.
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