Invertirán $290 millones para remodelar un icónico paseo de artesanos

Uno de los destinos turísticos más elegidos de Río Negro modernizará su tradicional "paseo de artesanos". Los detalles.

Después de la playa, el Paseo de los Artesanos de Las Grutas se llena de turistas que recorren sus puestos.

El Municipio de San Antonio Oeste avanza en la modernización de uno de los puntos turísticos más icónicos de Las Grutas: el Paseo de Artesanos «Víctor Menjolou» . La iniciativa, financiada con fondos del Bono SESA , demandará una inversión cercana a los $290 millones e implicará un cambio radical en la infraestructura del sector.

La obra contempla la instalación de nuevos puestos sustentables, la readecuación del espacio para liberar la circulación vehicular y mejoras integrales de infraestructura. Formará parte de un plan integral de puesta en valor de la peatonal Viedma.

En declaraciones radiales, el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Cristian Berbel , brindó detalles sobre el proyecto y confirmó que se retirarán estructuras actuales para dar paso a 122 puestos nuevos, diseñados bajo un concepto moderno y sustentable.

Puestos sustentables y liberación del tránsito

A diferencia de los módulos anteriores —construidos en material de acero—, los nuevos cubículos se fabricarán con material reciclado. Cada unidad tendrá un costo estimado de $2,5 millones y estará emplazada estratégicamente dentro del predio de la plaza.

El fin de esta reorganización espacial es poder liberar la arteria que ocupaban hasta el momento, optimizando el tránsito en la zona. Al respecto, Berbel agregó que ''la idea es colocarlos de manera que no interrumpan la calle como están ahora, sino hacer un paseo dentro de la plaza''.

Obras complementarias e infraestructura subterránea

La reconversión del Paseo Menjolou incluye tareas de fondo en la red de servicios e infraestructura general del predio:

Red eléctrica renovada: Se ejecutará una nueva instalación eléctrica individual para cada uno de los 122 puestos.

Iluminación y cableado: Implementación de alumbrado general y tendido de redes subterráneas.

Reparación de veredas: Rotura, acondicionamiento y reconstrucción de senderos peatonalizados y áreas complementarias.

Berbel enfatizó que la decisión responde a un reclamo histórico y a un trabajo coordinado con la comisión de artesanos local. Asimismo, agregó que ''las condiciones actuales no son las deseadas ni por ellos ni por nosotros. Es una de las atracciones más concurridas que tenemos en Las Grutas, está en plena peatonal y necesitábamos dar un cambio de imagen acorde a su ubicación'', argumentó.

Un plan integral para potenciar la peatonal

Esta primera etapa forma parte de un máster plan de desarrollo urbano acordado entre el Gobierno provincial y el municipio para jerarquizar el paseo costero de la villa balnearia.

En una segunda instancia, el proyecto contempla extender las intervenciones hacia la continuidad de la peatonal Viedma (dirección a la calle Catriel) y la prolongación de la peatonal El Bolsón, logrando una integración urbanística total con el paseo artesanal.

Con esta inversión, San Antonio Oeste apunta a jerarquizar la oferta turística del destino, garantizando mejores condiciones laborales para los trabajadores y una experiencia más cómoda e integrada para vecinos y visitantes.