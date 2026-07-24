En Allen, Figueroa asumió como intendente interino: qué cambios se realizarán en el gabinete

Tras conocerse la oficialización del desplazamiento del intendente Marcelo Román, asumió de manera transitoria el presidente del Concejo Deliberante.

Tras el desplazamiento del intendente Marcelo Román , Fabián Figueroa asumió de manera transitoria al frente del Municipio de Allen y comenzó a definir los primeros cambios en la estructura del Ejecutivo.

En ese marco, Roberto Montivero , ex empleado municipal con una extensa trayectoria en la comuna, será el nuevo responsable del Corralón Municipal, dependiente del área de Obras Públicas, un área sensible considerando que las últimas semanas se han incrementado los reclamos de vecinos por el estado de la ciudad y han denunciado en redes sociales la falta de iluminación, limpieza y estado de la calles.

Además, todos los funcionarios del gabinete presentaron su renuncia para dejar sus cargos a disposición de la nueva conducción. La única excepción fue la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo , quien decidió permanecer en funciones hasta tanto le entreguen la resolución de su baja. “No puedo dejar la secretaría acéfala”, dijo. Trascendió que Silvina Sierro sería la nueva responsable de Desarrollo Humano y Edgardo Martín quedaría a cargo de Gobierno.

Las negociaciones paritarias en el Municipio de Allen concluyeron con un aumento del 35,52 por ciento, a aplicar en dos cuotas. Se consiguió superar la inflación reciente por un margen más que considerable.

Con estas primeras decisiones, la gestión interina busca reorganizar el funcionamiento del municipio hasta tanto la justicia defina si Román es culpable o inocente de los delitos que se le imputan: peculado y administración fraudulenta.

La punta del ovillo

El miércoles 8 de julio, el Concejo Deliberante decidió suspender de manera preventiva a Marcelo Román, intendente de La Libertad Avanza (LLA), luego de que la Justicia tuviera por formulados los cargos en la causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y tiene como eje la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el equipo fue adquirido por el Municipio, la línea telefónica continuó siendo abonada con recursos públicos y el dispositivo era utilizado por el empresario Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal.

Sobre esa hipótesis, la Fiscalía sostuvo que se produjo un uso irregular de bienes del Estado y pidió la formulación de cargos contra Román y contra Ocampo, acusado como partícipe necesario.

"Conflicto de poderes": la respuesta del STJ a la crisis institucional en Allen

El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el planteo presentado por el jefe comunal debe tramitarse como un conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, por lo que entendió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es el órgano que debe intervenir para resolver la controversia.

Es importante destacar que este dictamen no resuelve el planteo presentado por Román. Tampoco deja sin efecto la suspensión. Se trata de una opinión jurídica que ahora deberá ser analizada por el STJ, que tendrá la última palabra sobre el conflicto institucional.