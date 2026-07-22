Allen sumará tecnología y llegará a las 47 cámaras de seguridad

La incorporación de nuevos domos, cámaras fijas y lectores automáticos de patentes (LPR) fortalecerá la prevención del delito y la respuesta ante emergencias.

La incorporación de nuevos domos, cámaras fijas y lectores automáticos de patentes (LPR) fortalecerá la prevención del delito y la respuesta ante emergencias.

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió el Centro de Monitoreo 911 de Allen , donde supervisó el sistema de videovigilancia y la ampliación que permitirá a la ciudad pasar de 19 a 47 cámaras .

La expansión contempla la instalación de 28 nuevos dispositivos, entre domos, cámaras fijas y lectores automáticos de patentes (LPR), tecnología que permitirá ampliar la cobertura, mejorar el monitoreo en tiempo real y brindar más herramientas para el trabajo preventivo de la Policía de Río Negro . Además, las nuevas cámaras incorporan inteligencia artificial y analítica al sistema de seguridad pública

Durante la visita, Weretilneck recorrió las instalaciones del Centro de Monitoreo , observó el funcionamiento del sistema y dialogó con los operadores sobre las tareas que desarrollan diariamente en coordinación con la Policía para el seguimiento de incidentes y la atención de emergencias.

Con obras provinciales, más de 780 familias de Allen acceden al gas natural

Además de los aportes en Seguridad, el gobierno de la provincia comenzó el mes de julio con la licitación de las obras de gas para los barrios Bagliani y Guerrico.

La iniciativa permitirá que otras 166 familias accedan a un servicio esencial y forma parte de un amplio plan de infraestructura estratégica orientado a expandir las redes de gas natural.

A través de un esquema que contempla obras recientemente finalizadas, próximas a ejecutarse y en proceso de licitación, el Estado provincial garantiza una cobertura integral que beneficiará de forma directa a un total de 788 familias de Allen, mejorando su calidad de vida y promoviendo el desarrollo urbano y rural armónico.

La ampliación de la red de gas en el barrio Bagliani, una obra que permitirá conectar a 112 hogares tuvo la presentación de dos ofertas: Chimén Aike, por $142.464.925, y CSM Construcciones, por $130.204.425.

Por otro lado, también se licitó la obra de Guerrico, que llevará el servicio a otras 54 familias. Para estos trabajos también se recibieron dos propuestas: Chimén Aike, por $210.204.297, y CSM Construcciones, por $205.183.294.