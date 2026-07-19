Alberto Weretilneck llevó un fuerte mensaje a la Expo Rural: "No vamos a dejar de ser lo que somos"

El gobernador destacó el potencial agroganadero de Río Negro, reivindicó la identidad productiva de la provincia y habló del futuro energético.

El gobernador acompañó a productores y expositores rionegrinos junto al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy. Foto: Gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck participó este sábado de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Nacional , que se desarrolla en el predio de La Rural de Palermo, donde acompañó a productores y expositores rionegrinos junto al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy .

En el evento agroindustrial más importante del país, que se extenderá hasta el 26 de julio bajo el lema "El Campo nos Une" , la provincia exhibe su potencial productivo y busca consolidar su presencia en uno de los escenarios más importantes para el sector.

Durante su recorrida, Weretilneck puso el foco en el peso que tiene el agro en la historia y la economía provincial.

"Si hay algo que caracteriza a Río Negro es su agricultura y su ganadería. Somos la principal provincia de la Patagonia en stock de ganadería bovina, con una enorme fortaleza en genética y en faena", sostuvo.

Además, remarcó que la participación en la Expo Rural responde a una estrategia conjunta entre el Estado y el sector privado para mostrar el potencial rionegrino.

"Una exposición rural sin la presencia de la provincia sería dejar de lado uno de los aspectos más importantes que tenemos", afirmó.

El orgullo por la producción rionegrina

El mandatario también destacó el vínculo histórico de la provincia con la producción: "Nosotros nacimos desde el agua, desde la tierra y desde el sol. Esa es la génesis más importante que tiene Río Negro", expresó.

En ese sentido, recordó que la provincia es líder nacional en la producción de peras, manzanas y en la exportación de cerezas, además del crecimiento que logró la ganadería gracias al desarrollo de genética propia y la recuperación del stock bovino tras la fuerte sequía que afectó al sector.

El mensaje sobre el futuro de Río Negro

En el cierre de su discurso, Weretilneck vinculó el crecimiento del sector agropecuario con el nuevo perfil energético que busca consolidar la provincia.

"Hoy estamos en una etapa distinta, que es transformarnos en el sitio exportador más importante de América Latina de gas y de petróleo, pero no vamos a dejar de ser lo que somos. No vamos a dejar de ser lo que somos durante toda la vida", concluyó.

Con esa definición, el gobernador buscó dejar en claro que el desarrollo energético convivirá con una actividad agroganadera que, según remarcó, sigue siendo uno de los pilares de la identidad y la economía de Río Negro.