El emotivo mensaje de Alberto Weretilneck a Lionel Messi tras la derrota: "Nuestro capitán para siempre"

El gobernador de Río Negro le dedicó un sentido mensaje al capitán de la Selección tras la caída ante España y destacó su legado.

El gobernador de Río Negro le dedicó unas palabras al astro rosarino luego de la derrota frente a España.

Luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España por la mínima diferencia en la final del Mundial 2026, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi, en lo que habría sido su último partido con la Albiceleste en Copas del Mundo .

Con un texto cargado de reconocimiento y gratitud, el mandatario destacó el legado del capitán argentino y aseguró que el resultado de un partido no modifica todo lo que representa para el país.

A continuación, Weretilneck remarcó la dimensión histórica de Messi: "Hay jugadores que ganan títulos. Y hay jugadores que cambian la historia".

También resaltó que, pese a haber conquistado todos los logros posibles, el rosarino continúa entregándose por completo cada vez que viste la camiseta de la Selección.

GRACIAS, CAPITÁN.



Hay jugadores que ganan títulos. Y hay jugadores que cambian la historia.



Leo Messi ya no tiene nada que demostrar. Sin embargo, cada vez que se pone la camiseta argentina vuelve a dejar el alma, como si fuera la primera vez.



Gracias por enseñarnos que el… pic.twitter.com/Px6MPUxDhs — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 19, 2026

"Leo Messi ya no tiene nada que demostrar. Sin embargo, cada vez que se pone la camiseta argentina vuelve a dejar el alma, como si fuera la primera vez".

"Una derrota no cambia lo que sos"

En otro tramo del mensaje, el gobernador hizo foco en los valores que, según expresó, representa el capitán argentino.

"Gracias por enseñarnos que el verdadero liderazgo se construye con trabajo, humildad y compromiso".

Y agregó que el resultado de la final no modifica el lugar que Messi ocupa en la historia del deporte argentino. "Hoy el resultado no fue el que todos queríamos. Pero una derrota no cambia lo que sos ni borra todo lo que le diste a la Argentina", opinó.

"Para siempre"

Weretilneck cerró su publicación con una de las frases más contundentes del homenaje, al definir a Messi como el máximo referente del fútbol.

"Gracias por representar a nuestro país con tanta grandeza dentro y fuera de la cancha. El mejor de todos los tiempos. Nuestro capitán. Para siempre".

El mensaje del gobernador se sumó a las miles de publicaciones de reconocimiento que inundaron las redes sociales tras la final del Mundial, en una jornada marcada por la tristeza por la derrota, pero también por el agradecimiento al futbolista que lideró una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina.

El mensaje de Weretilneck para la Selección Argentina

Además de las palabras que le dedicó al astro rosarino, el gobernador también escribió un posteo para el plantel de la Selección Argentina. En sus redes sociales redactó el siguiente mensaje:

"Gracias Selección. Este equipo volvió a dejar todo por la camiseta. Jugó con coraje, con compromiso y con un amor inmenso por la Argentina. Gracias por hacernos sentir parte de algo tan grande. Gracias por demostrar que el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo siempre valen la pena, incluso cuando el fútbol no da la alegría que esperábamos. Los argentinos sabemos levantarnos. Y esta Selección también. Gracias por defender nuestros colores con tanta dignidad. El orgullo de ser argentinos sigue intacto".