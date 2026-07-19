Pese al dolor por la derrota, cientos de cipoleños salieron a las calles para homenajear a la Selección Argentina

La plaza San Martín volvió a ser el punto de encuentro. Hubo banderas, fuegos artificiales y aplausos para despedir a la Scaloneta tras la final.

La ilusión de levantar una nueva Copa del Mundo quedó trunca, pero el orgullo por el recorrido de la Selección Argentina fue más fuerte. Apenas terminó la final del Mundial 2026 , cientos de vecinos de Cipolletti se reunieron en el centro de la ciudad para agradecer la entrega del equipo de Lionel Scaloni .

Lejos de un clima de bronca, la convocatoria estuvo marcada por las banderas argentinas , los aplausos y el reconocimiento a un plantel que volvió a llevar al país a una final del mundo.

La concentración comenzó en la plaza San Martín , donde familias, jóvenes y adultos llegaron con camisetas, banderas y bombos para acompañar a la Selección incluso después de la derrota .

Desde allí, los vecinos realizaron una recorrida por las calles céntricas hasta concentrarse en la esquina de España y Roca, uno de los puntos tradicionales de los festejos deportivos en la ciudad.

La imagen fue elocuente: decenas de banderas celestes y blancas coparon el centro cipoleño en una noche cargada de emociones.

Un aplauso para una campaña histórica

Aunque España se quedó con el título tras imponerse 1 a 0 en el segundo tiempo suplementario, los cipoleños eligieron despedir a la Scaloneta con un mensaje de agradecimiento.

El seleccionado argentino resistió durante gran parte del encuentro y jugó media hora con un futbolista menos tras la expulsión de Enzo Fernández, hasta que Ferrán Torres marcó el único gol de la final en el MetLife Stadium.

Orgullo más allá del resultado

Como ya había ocurrido durante todo el Mundial, Cipolletti volvió a demostrar su pasión por la Selección.

Esta vez no hubo festejos por un triunfo, sino un reconocimiento a un equipo que volvió a ilusionar al país y que cerró su participación como subcampeón del mundo. Entre banderas, cánticos y aplausos, los vecinos dejaron un mensaje claro: el resultado duele, pero el orgullo por la Scaloneta permanece.

Las fotos de la concentración en el centro de Cipolletti

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

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