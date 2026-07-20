El Municipio refuerza equipos para desagotar el agua en los barrios más afectados

Ante el pronóstico de lluvias persistentes para la presente semana, el Municipio de Cipolletti refuerza las tareas de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti refuerza las tareas de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad. Foto: Municipio de Cipolletti.

De manera simultánea, se continúan realizando intervenciones en diversos puntos de la ciudad para mantener los espacios urbanos en condiciones adecuadas.

En calle Venezuela , se ejecutaron tareas de limpieza de desagües y bocas de tormenta, que se realizan periódicamente y se complementan con el barrido de hojas para favorecer el drenaje del agua de lluvia.

Estas acciones permiten optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, garantizando una mejor transitabilidad en la vía pública.

¿Qué dicen SMN y AIC?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), debido al ingreso de aire húmedo y frío que provocará inestabilidad con lluvias y chaparrones en el Alto Valle. Se esperan jornadas con cielo cubierto y precipitaciones de moderadas a intensas.

El SMN indicó alerta amarilla para hoy, lunes 20 de julio, por lluvia en gran parte de la provincia de Río Negro, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones por alerta amarilla

La Dirección de Protección Civil recomienda a los vecinos mantener limpias las veredas y evitar arrojar residuos en la vía pública, colaborando así con el correcto funcionamiento de los desagües pluviales. Además se solicita:

-Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.

-Desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua.

-Si se utiliza como medio de transporte bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

-Revisar el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

Ante cualquier emergencia comunicarse con la central de emergencias municipal 109.

¿Cómo sigue el tiempo en la semana?

Según la AIC, el martes se perfila como un día especialmente frío y húmedo. Durante la tarde se registrará un cielo completamente cubierto con una máxima de apenas 6°C, vientos del este a 23 km/h y ráfagas de 30 km/h. Hacia la noche, la inestabilidad se traducirá en lluvias débiles y dispersas, manteniendo una temperatura mínima de 0°C y vientos del este a 17 km/h con ráfagas de 21 km/h.

Para el miércoles, la nubosidad persistirá constante en la capital neuquina. El transcurso del día transcurrirá bajo un cielo cubierto con una máxima de 8°C, vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas de 24 km/h. Durante la noche se mantendrá el cielo cubierto con 0°C de temperatura, mientras que los vientos del noreste amainarán a 10 km/h con ráfagas de 13 km/h.

El lunes amanece con lluvias en Cipolletti que se extenderán durante toda la jornada. Estefania Petrella

A partir del jueves 23, la inestabilidad volverá a hacerse sentir levemente durante el día con una máxima de 9°C, vientos del este a 12 km/h y ráfagas de 14 km/h. Por la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la mínima caerá a -1°C, registrándose vientos del noroeste a 12 km/h con ráfagas de idéntica velocidad.

En tanto, el viernes traerá consigo el inicio de un cambio en la masa de aire. Durante el día se prevé cielo cubierto pero con una máxima en ascenso que llegará a los 12°C, acompañada por vientos del sur a 8 km/h y ráfagas de 18 km/h. Por la noche volverá la inestabilidad con una mínima de 1°C y vientos del noroeste a 10 km/h con ráfagas de 14 km/h.