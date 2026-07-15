El Municipio desplegó equipos para desagotar el agua en los barrios más afectados

Tras el temporal de lluvia, equipos de Servicios Públicos se encuentran en distintos puntos de la ciudad. Por dónde continuarán.

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por equipos de Protección Civil y Servicios Públicos. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti mantiene activo un amplio operativo de asistencia en diversos sectores de la ciudad tras las lluvias registradas en los últimos días, que provocaron anegamientos y complicaciones en la circulación vehicular y peatonal.

Los trabajos son ejecutados de manera conjunta por equipos de Protección Civil y Servicios Públicos , que despliegan maquinaria pesada, camiones y bombas extractoras para retirar el agua acumulada en calles y espacios críticos.

Durante la semana, las tareas se concentran especialmente en los barrios Labraña, Costa Norte y en el acceso al barrio 10 de Enero, donde el nivel de acumulación de agua generó mayores inconvenientes para los vecinos.

En esos sectores, el personal municipal llevó adelante acciones destinadas a mejorar el escurrimiento, liberar desagües y recuperar la transitabilidad de las calles, muchas de las cuales presentaban importantes dificultades para el ingreso y egreso de los domicilios.

Las intervenciones incluyeron además el monitoreo permanente de las zonas más comprometidas, con el objetivo de evitar que el agua continúe acumulándose y genere nuevos focos de anegamiento en sectores cercanos.

Refuerzo del operativo en más sectores

Según se informó oficialmente, el operativo continuará desarrollándose durante la jornada con un refuerzo en otros barrios que también registraron inconvenientes a raíz de las precipitaciones recientes.

Entre los sectores donde se intensificarán las tareas se encuentran los barrios 10 de Febrero, 2 de Febrero, Obrero, Juventud y Desarrollo, donde se priorizarán los puntos con mayor acumulación de agua en la vía pública.

El despliegue busca dar respuesta a la demanda creciente de los vecinos, que en algunos casos reportaron dificultades para ingresar o salir de sus viviendas debido al estado de las calles y la presencia de agua estancada.

Coordinación y respuesta a reclamos

Desde el Municipio destacaron que el trabajo se realiza de manera coordinada entre las distintas áreas operativas, lo que permite optimizar los recursos disponibles y responder con mayor rapidez a cada situación particular.

En ese sentido, se recordó que la Central de Emergencias Municipal permanece activa para recepcionar reclamos y pedidos de asistencia, especialmente en los sectores donde las condiciones continúan siendo críticas.

Las autoridades solicitaron a los vecinos que, ante la presencia de calles anegadas u otras situaciones vinculadas al temporal, se comuniquen al 109, número habilitado para canalizar las demandas y coordinar intervenciones.

Objetivo: garantizar seguridad y circulación

El Municipio indicó que los equipos continuarán trabajando de manera sostenida mientras persistan las condiciones que generaron los anegamientos, con el objetivo de minimizar los efectos de las lluvias en la ciudad.

Entre las prioridades del operativo se encuentran garantizar la seguridad de los vecinos, restablecer la circulación en las calles afectadas y evitar que los inconvenientes se agraven en caso de nuevas precipitaciones.

Además, se remarcó la importancia de la colaboración de la comunidad, tanto en la comunicación de situaciones críticas como en el cuidado de los sistemas de desagüe, fundamentales para el escurrimiento del agua.