Por sus antecedentes, seguirá preso el pistolero detenido en el barrio Don Bosco tras discutir con su pareja

Policías lo atraparon con un arma de fuego. Lo imputaron y quedó en prisión preventiva. El año pasado había protagonizado un ataque a balazos en las 1200.

El fue hombre detenido después de una discusión de pareja en la vía pública. Andaba con un revólver .32.

El hombre que fue apresado con un arma de fuego tras mantener una discusión con su pareja en el barrio Don Bosco ya había sido condenado por una violenta agresión armada hace poco más de un año.

La detención se registró el martes en horas de la madrugada en la esquina de las calles Dante Alighieri y Colombia, y fue posible gracias a que un vecino alertó que se estaba registrando el altercado.

Una patrulla de la Comisaría 24 fue hasta el lugar y encontró a la pareja. Al entrevistarlos y requisar al sujeto, los policías encontraron en el bolsillo de la campera que vestía un revólver calibre 22, cargada con seis balas y en condiciones de ser disparado.

Este miércoles se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscalía acusó al hombre, identificado como Santiago Tomás Bastías, por el delito de “portación ilegal de arma de fuego” y pidió que quedara en prisión preventiva por los antecedentes penales que contaba.

La mujer acusada de incitar una usurpación fue sobreseida tras cumplir las pautas de conducta impuesta en una probation. Estefania Petrella

Se precisó en este sentido, que en octubre de 2025 había sido sentenciado a un año de prisión en suspenso por un caso con calificación similar.

Al portar ahora el revólver, se le enrostra a Bastías haber violado “la regla de conducta obligatoria que le prohibía cometer nuevos delitos para mantener su libertad”.

La fiscal de feria solicitó la prisión preventiva al considerar que, ante una eventual nueva condena, el imputado deberá cumplirla de manera efectiva en un establecimiento penal.

Por su parte, la defensa oficial se opuso a la medida y propuso como alternativa la libertad del acusado bajo el control de una tobillera electrónica.

Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación. Además, la magistrada rechazó la propuesta de la defensa y dictó la prisión preventiva por el riesgo de fuga del imputado.

Condenado por un violento ataque a balazos

La anterior condena impuesta a Bastías fue en octubre de 2025 por una violenta agresión armada ocurrida el 31 de mayo anterior en la plaza que está detrás de la Subcomisaría 79, en las 1200 Viviendas.

Ese día, alrededor de las 13:30, el hombre pasó por el lugar a bordo de un Ford Fiesta color negro y desde el interior del rodado desafió a pelear a otro hombre que se encontraba junto a otras pesonas, entre ellas dos menores de edad.

Pero el provocado no aceptó la contienda, por lo que Bastías extrajo un revólver calibre 32, le apuntó al rostro y gatilló. Sin embargo, la bala no salió, por lo que tras acelerar el vehículo efectuó dos nuevos disparos en dirección a la víctima, sin herirlo, y escapó.

Estefania Petrella

El episodio no terminó ahí, porque el atacante volvió minutos después por la calle Manuel Estrada, descendió del rodado nuevamente con el arma en la mano y apuntó contra la misma víctima, quien logró resguardarse.

Instantes más tarde Bastías fue detenido por la policía en inmediaciones de Manuel Estrada y Antonio Turrin, donde se secuestró el arma de fuego con tres cartuchos completos en el tambor.

Le iniciaron una causa por “portación ilegal de arma en concurso ideal con abuso de arma”, y en un juicio abreviado en el que aceptó haber cometido el hecho, le impusieron un año de prisión en suspenso con el cumplimiento de pautas de conducta. Entre ellas no cometer nuevos delitos, lo que no cumplió y que ahora lo lleva tras las rejas.