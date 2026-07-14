Lo denunciaron por discutir con su pareja y lo sorprendieron con revólver calibre 32 cargado con seis balas

El hallazgo se produjo tras una discusión de pareja denunciado por un vecino del barrio Don Bosco. El hombre fue imputado y el arma secuestrada.

El hombre detenido por policías de Cipolletti después de una discusión de pareja en la vía pública. Andaba con un revólver 32 cargado de balas.

Policías de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco de Cipolletti detuvieron a un hombre con un arma de fuego en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, luego que un vecino llamara al 911 RN Emergencias para alertar que se había desatado una fuerte discusión de pareja en la calle.

Con los datos aportados por el testigo, una patrulla de la dependencia de la fuerza fue hasta el lugar y, efectivamente tras una recorrida preventiva encontraron a un sujeto y una mujer en inmediaciones de la esquina de las calles Dante Alighieri y Colombia.

Los uniformados procedieron a identificar ambos, y resultaron ser una joven de 24 años y un hombre de 26. La mujer reconoció que habían mantenido una discusión, mientras que el hombre intentó restarle importancia a la situación, destacaron fuentes de la fuerza.

Sorprensa en el cacheo

Sin embargo, durante el cacheo preventivo realizado por razones de seguridad, los policías detectaron que ocultaba un revólver calibre 22 con seis balas colocadas.

A partir de ese hallazgo, el sospechoso fue detenido de manera inmediata por el delito de "portación ilegal de arma de fuego". Minutos después, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y concretó el secuestro del arma y de las municiones, que quedaron incorporadas a la investigación judicial.

Por su parte, la mujer manifestó que no tenía intenciones de radicar una denuncia por la discusión. No obstante, "el procedimiento permitió retirar de circulación un arma de fuego cargada y poner a disposición de la Justicia a quien la portaba de manera ilegal", se resaltó.

"Este episodio vuelve a poner en valor la importancia de los llamados al 911 RN Emergencias y la coordinación con el personal policial en el territorio", enfatizaron las fuentes.

Otro pistolero preso

Otro sujeto también portando un arma de fuego fue detenido el domingo por la noche en General Roca poco después de robar una bicicleta. El procedimiento terminó con el secuestro de un revólver calibre 38 cargado con balas y la detención del sospechoso de 28 años. Mientras que un segundo involucrado logró escapar.

Todo comenzó cerca de las 21 del domingo, cuando una vecina llamó al 911 RN Emergencias para denunciar que dos hombres le habían robado su bicicleta y escapaban en moto.

De inmediato, se desplegó un operativo de rastrillaje con efectivos policiales que recorrieron distintos sectores de la ciudad para intentar localizar a los sospechosos.

Minutos después, los policías detectaron un vehículo con características similares a las aportadas por la víctima circulando en las inmediaciones de la pista de ciclismo de Quinta 25. Al intentar identificarlos, comprobaron que se trataba de dos rodados. Uno de los sospechosos consiguió escapar, pero el otro fue interceptado gracias al accionar coordinado del personal policial.

Durante la requisa preventiva al conductor, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el revólver 38. El hombre no pudo justificar la procedencia del arma ni presentar la documentación correspondiente para su tenencia.

Desde la fuerza también destacaron que el operativo permitió retirar de circulación un arma que representaba un riesgo para la comunidad y evitar que el episodio derivara en un hecho de mayor gravedad.