La nueva carne que vas a poder comprar en la carnicería: el proyecto de Río Negro que cambia el menú patagónico

El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes y así incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización.

La iniciativa busca impulsar que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco , puedan llegar a las carnicerías y establecimientos gastronómicos con los controles sanitarios y de trazabilidad correspondientes ya que el recurso hoy existe pero cuyo aprovechamiento está limitado casi exclusivamente a la caza deportiva o al consumo particular.

"Hoy tenemos una proteína disponible, magra, saludable y de excelente calidad que no puede comercializarse formalmente. Lo que buscamos es generar las condiciones para que ese recurso pueda aprovecharse de manera segura, con todas las garantías sanitarias y dentro de un marco legal", explicó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Desde el Ejecutivo justifican el avance de este proyecto de ley para modificar las normativas que ya tienen entre cuarenta y cincuenta años de antigüedad. Respecto de esta necesidad, el funcionario subrayó que la caza está permitida actualmente en la provincia, pero el objetivo es incorporar formalmente estas carnes al circuito comercial bajo un esquema de aprovechamiento sostenible, controlado y trazable.

El jabalí europeo: una especie exótica que llegó para quedarse

Introducido en la Argentina a principios del siglo XX para la caza deportiva, y sin depredadores naturales en el territorio, el jabalí europeo se convirtió en una de las especies exóticas invasoras más nocivas.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial decidió cambiar de estrategia. En lugar de apuntar solo a reducir la población del animal, la idea es aprovechar el recurso: los ejemplares que se capturen podrán destinarse también al consumo humano, siempre bajo control sanitario ya que en una provincia tan extensa como Río Negro, contar con establecimientos habilitados cercanos también permite reducir costos logísticos, pero el eje del proyecto es aprovechar responsablemente un recurso disponible y garantizar que llegue al consumidor con todos los controles necesarios".

La reforma de la Ley Provincial de Carnes se complementará con la normativa vigente en materia de fauna y no modifica las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos y requisitos específicos, mientras que la nueva legislación incorporará el marco necesario para la faena, el procesamiento y la comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.

Qué carne se come en el sur patagónico

Esta iniciativa que anuncia el gobierno de Alberto Weretilneck surge luego de ver otras experiencias como es el caso de Chubut donde también avanzan en un esquema de faena regulada de jabalíes, y en Santa Cruz, donde ya se implementó un sistema comercial para el aprovechamiento racional del guanaco, con planes de manejo y establecimientos habilitados.

Con esta iniciativa, Río Negro busca adecuar su legislación a una realidad productiva y ambiental que hoy demanda nuevas herramientas para combinar seguridad alimentaria, manejo de especies y aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles.

Río Gallegos busca instalar la carne de guanaco como una alternativa económica y saludable

La apertura del primer comercio dedicado exclusivamente a la venta de carne de guanaco marca un hito histórico para la gastronomía de la Patagonia. El proyecto, situado en Río Gallegos, busca transformar este producto típico en una opción habitual para la mesa familiar. Los valores de venta al público se fijaron con el objetivo de competir directamente con los cortes tradicionales del mercado bovino. La oferta incluye opciones congeladas, hamburguesas y minutas listas para el consumo diario.

Qué propiedades nutricionales tiene esta alternativa a la carne vacuna

La carne de guanaco es considerada una proteína de alta calidad, bajo contenido graso y un perfil nutricional sobresaliente: de cada 100 gramos de carne, 24 son proteína y menos de un gramo de grasas totales, según determinó el Estudio de Calidad de Carne realizado en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).